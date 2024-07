Von Laura Walz

Der linke Fuß streift leicht den Boden, als Georg Hoffmann in der Kletterhalle zur blauen Route an der Wand läuft. Das Bein zieht er etwas steif nach, weil die Nervenkrankheit Multiple Sklerose ihn teils lähmt. Sobald er jedoch den ersten Griff erreicht, klettert er geschmeidig die 13 Meter hohe Wand in Stuttgart hoch. Von der Einschränkung des Beines ist nichts mehr zu sehen.

Hoffmann klettert schon seit 45 Jahren, er war Wettkampfkletterer mit Weltcupstarts. "Klettern fällt mir mittlerweile leichter als Laufen", sagt der 60-Jährige. "Wenn man läuft, dann läuft man ja nicht kognitiv, sondern man läuft halt einfach", sagt er. Bei ihm sei das anders. "Ich muss mir das überlegen, was ich da mit meinen Füßen mache - bei jedem einzelnen Schritt."

Symptome zunächst ignoriert

2016 bemerkte der Stuttgarter zum ersten Mal Symptome: "Ich konnte das Bein überhaupt nicht mehr ansteuern. Das habe ich aber ignoriert und gedacht: Es wird schon wieder. Aber es wurde nicht." Drei Jahre später die Diagnose: Multiple Sklerose. Hoffmann kann deshalb sein linkes Bein, den linken Fuß und die linken Zehen schlecht anheben.

Nach der Diagnose folgte die Physio, aber der Stuttgarter hatte den Eindruck, dass er mehr trainieren müsste als die verschriebenen ein- bis zweimal pro Woche. "Da habe ich gedacht: Das kann ich auch selber." Schließlich ist er Landeskader-Trainer und langjähriger Kletterhallen-Betreiber. Nun geht er zusammen mit seiner Frau Anke zweimal in der Woche klettern.

Krankheit verläuft in Schüben

Multiple Sklerose, kurz MS, ist eine Erkrankung des Nervensystems, bei der Entzündungen im Rückenmark und Gehirn auftreten. Diese verhindern oder verlangsamen die Übertragung von Signalen innerhalb des Körpers. Dabei treten mehrere, also multiple, Entzündungsherde auf. Vernarbtes Nervengewebe wird als sklerosiert bezeichnet - daher der Name Multiple Sklerose. Da sich der Angriff der Entzündungszellen gegen körpereigenes Gewebe richtet, zählt MS zu den Autoimmunerkrankungen.

Der Krankheitsverlauf ist höchst unterschiedlich, beginnt aber meist mit motorischen Störungen wie Lähmungen und Sehstörungen. Manche Betroffen bemerken zwischen den Schüben jahrelang keine Verschlechterung und können ein normales Leben führen. Bei anderen führt MS innerhalb weniger Jahre zu schweren Behinderungen. Die Krankheit ist nicht heilbar, aber es gibt hochwirksame Behandlungen. In Deutschland sind etwa 280.000 Menschen betroffen. Zu ihnen gehört auch die langjährige Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer.

Jeder Mensch mit MS soll, kann und darf Sport treiben

Die Sportwissenschaftlerin Stephanie Woschek von der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG) betont, dass viele Menschen mit der Krankheit Sport treiben - auch im Breitensport und im Leistungsbereich. Menschen mit MS müssten ihr Training aber immer wieder etwas umstellen. Mal träten vielleicht Probleme mit dem Fußheber auf, dann funktioniere der Arm nicht so gut, und auch Blase oder Darm könnten gestört sein. "Aber prinzipiell soll, kann und darf jeder Mensch mit MS Sport treiben", sagt Woschek.

Hinzu kommt: Wenn Nerven und neurologische Strukturen nicht gefordert sind, bilden sie sich genauso wie Muskulatur oder Knochen zurück. Deswegen müssten sie genauso trainiert werden, sagt Woschek. Das gelte zwar für alle Menschen, besonders aber für MS-Betroffene.

Gerade Klettern wird empfohlen

Hoffmann kann beim Klettern auf viel Erfahrung zurückgreifen. Ist eine Sportart ein großer und fester Bestandteil des Lebens, sind viele Automatismen antrainiert, wie Claudia Kern erklärt. Sie forscht an der TU München zu Sport in der Prävention, Therapie und Rehabilitation. Für Hoffmann seien diese routinierten Bewegungen leichter abrufbar als für Leute, die eine Sportart noch nicht so lange betreiben, sagt sie. "Je länger und öfter man so eine Bewegung macht, desto mehr kann man diese verfeinern und präziser ausarbeiten."

Ausgerechnet Klettern ist eine der Sportartan, die Fachleute für MS-Patienten als gut geeignet einschätzen. Denn Klettern ist eine offene Bewegungshandlung, das heißt: Man kann die Bewegungen variieren - je nachdem, wie ausgeprägt die Krankheit ist. "Dabei kann der Tritt etwas weiter vorn oder weiter außen gesetzt werden", erläutert Kern.

Sport im Alltag integrieren

Hoffmann hat das Gefühl: Je mehr er sich bewegt, desto besser geht es ihm. "Ich versuche schon immer alles, was geht, im Alltag zu trainieren. Ich fahre möglichst keine Rolltreppe, keinen Fahrstuhl", sagt er. Die Fachleute geben ihm recht. Zahlreiche Untersuchungen zeigen, dass Sport einen positiven Einfluss auf MS-Symptome hat.