Von Andrea Hentschel

Seit einigen Wochen steigt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) die Zahl der bestätigten Coronafälle. Risikogruppen wird im Herbst ähnlich wie beim Grippeschutz eine Auffrischungsimpfung gegen Sars-CoV-2 empfohlen.

Wer sollte sich gegen das Coronavirus impfen lassen? Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt eine jährliche Auffrischungsimpfung nach einer Grundimmunisierung nur noch Menschen mit einem erhöhten Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf und einem erhöhten Infektionsrisiko. Dazu zählen über 60-Jährige, Menschen im Alter ab sechs Monaten mit relevanten Grunderkrankungen, Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeeinrichtungen sowie medizinisches und pflegerisches Personal. Gesunde Kinder und Jugendliche müssen sich nicht mehr impfen lassen. Allen anderen zwischen 18 und 59 Jahren wird weiterhin eine Grundimmunisierung empfohlen.

Was bedeutet Grundimmunisierung? Eine Grundimmunisierung besteht aus zwei Coronaimpfungen plus einer weiteren, sofern die Betreffenden noch keine Covid-19-Infektion hatten. Dabei sollten laut RKI mindestens drei Wochen zwischen der ersten und zweiten Impfung vergehen und zwischen der zweiten und dritten Impfung mindestens sechs Monate.

Wann sollte die Auffrischungsimpfung erfolgen? Eine Auffrischimpfung sollte in der Regel im Abstand von zwölf Monaten zur letzten Coronaimpfung oder Covid-19-Infektion erfolgen, vorzugsweise im Herbst. Dabei sollte laut RKI am besten ein an aktuell kursierende Subvarianten angepasster mRNA-Impfstoff eingesetzt werden. Wie andere Viren mutieren auch Coronaviren ständig. Die neuen Varianten bringen ihrerseits zahlreiche Subtypen hervor, die unterschiedlich ansteckend sind.

Gibt es diese angepassten Impfstoffe schon?

Die europäische Arzneimittelbehörde (EMA) hat grünes Licht für die Zulassung eines weiterentwickelten Corona-Impfstoffs von Biontech/Pfizer gegeben. Das teilte die EMA am Mittwoch in Amsterdam mit. Außerdem läuft ein Antrag auf Zulassung für einen angepassten Moderna-Impfstoff. In beiden Fällen geht es um auf XBB.1.5 angepasste Präparate. Bei den XXB-Varianten handelt es sich wie bei der aktuell in Deutschland zirkulierenden EG.5-Variante um Subtypen von Omikron. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) kündigte kürzlich auf der Plattform X, früher Twitter, an, dass die angepassten Vakzine wahrscheinlich ab 18. September in den Praxen seien.

Laut Prof. Carsten Watzl von der TU Dortmund kann man auf die neuen Impfstoffe warten. Günstig wäre es in den Augen des Immunologen, wenn die Variante EG.5 vorherrschend bliebe, da das Spike-Protein dem von XBB.1.5 sehr ähnlich sei.

Ist eine Impfung trotzdem schon jetzt möglich? Grundsätzlich ja, denn es gibt ja eine Reihe von zugelassenen mRNA-Impfstoffen, die teilweise schon an frühere Omikron-Varianten angepasst wurden. Zumindest sollten diese gängigen Impfstoffe vor schweren Krankheitsverläufen schützen. In den vier Wochen zwischen dem 11. Juli und dem 8. August beispielsweise wurden nach RKI-Daten bundesweit 2828 Impfdosen verschiedener Hersteller verimpft. Gleichwohl empfiehlt nicht nur das RKI bevorzugt einen an aktuell kursierende Subvarianten angepassten Impfstoff. Auch der Apothekerverband Nordrhein riet kürzlich dazu, mit der Boosterimpfung zu warten, bis die neuen Impfstoffe da sind.

Wo sind Impfungen möglich? Das übernehmen wie beim Grippeschutz vor allem die niedergelassenen Ärzte, also vorrangig die Hausärzte. Teilweise impfen auch Betriebsärzte und Apotheker.

Ist eine gleichzeitige Impfung gegen Corona und Grippe möglich? In der Regel spricht nichts dagegen, wenn eine Indikation vorliegt. Das gilt auch für die Kombination mit anderen Impfungen, sofern dabei Totimpfstoffe zum Einsatz kommen. Bei der Verabreichung von Lebendimpfstoffen sollte laut RKI ein Mindestabstand von 14 Tagen vor und nach einer Covid-19-Impfung eingehalten werden.