Frankfurt/Main (dpa) Wer einen zu hohen Blutdruck hat, sollte auch auf Bewegung setzen. Die Deutsche Herzstiftung empfiehlt Ausdauersport wie schnelles Gehen, Joggen, Radfahren oder Schwimmen - am besten drei- bis fünfmal in der Woche für 20 bis 30 Minuten. Bei Werten, die über 160/95 mmHg liegen, sollte man allerdings vor dem Beginn mit dem Sportprogramm mit seinem Arzt Rücksprache halten. Normal sind Werte von etwa 120/80 mmHg. Als eine leichte Hypertonie gelten laut der Deutschen Hochdruckliga Blutdruckwerte zwischen 140/90 mmHg und 159/99 mmHg.

Herzstiftung zu Sport und Bluthochdruck