bik. Dank moderner Kunstlinsen und Laserverfahren lassen sich heute eine Vielzahl von Fehlsichtigkeiten und Augenerkrankungen korrigieren oder behandeln. Was in der Augenheilkunde tatsächlich möglich ist und wohin die Entwicklung geht, stellt Professor Gerd Auffarth, Ärztlicher Direktor der Universitäts-Augenklinik Heidelberg, bei der Veranstaltung "Medizin am Abend" von Universitätsklinikum und RNZ am Mittwoch, 21. Januar, um 19 Uhr im Hörsaal der Kopfklinik, Im Neuenheimer Feld 400, vor.

Die Augenheilkunde hat sich in den letzten Jahren rasant weiterentwickelt. Künstliche Linsen kommen nicht nur beim Grauen Star zum Einsatz, sondern können auch Sehfehler korrigieren. Verschiedene Laser werden von den Medizinern für hochpräzise Schnitte in die Hornhaut genutzt, Navigationsgeräte spiegeln Informationen und Bilder des Auges direkt ins OP-Mikroskop.

Zusammen mit neuen Medikamenten verbessern diese Hightech-Geräte auch die Therapie von Krankheiten wie dem Grünen Star, bei dem Teile des Sehnervs absterben. Für die Makuladegeneration, die altersbedingte Erkrankung der Netzhaut, gibt es inzwischen mehrere Medikamente, die eine schwere Sehbehinderung hinauszögern können. Die Heidelberger Mediziner haben Patienten auch erste Kunstlinsen mit hohem Vergrößerungsfaktor eingepflanzt.