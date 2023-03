Für das Kalorienzählen spricht auch, dass man sogenannte "leere Kalorien" in Lebensmitteln besser erkennt. Sie verstecken sich oft in Produkten, die ordentlich Kalorien, aber wenig andere Nährstoffe wie Vitamine und Mineralstoffe bieten. "Das sind Süßgetränke, Weißmehlprodukte und Süßigkeiten wie Schokolade, Kuchen oder Gummizeug", sagt Donalies. "Eventuell snackt man zwischen den Mahlzeiten mehr leere Kalorien, als einem bewusst ist."

Bei Frauen berechnet sich der Grundumsatz folgendermaßen: 655 + (9,6 x Gewicht in kg) + (1,8 x Größe in cm) - (4,7 x Alter in Jahren). Bei Männern lautet die Formel für den Grundumsatz: 66 + (13,7 x Gewicht in kg) + (5 x Körpergröße in cm) - (6,8 x Alter in Jahren). Will man abnehmen, ist es wichtig, genug Kalorien zu sich zu nehmen, um den Grundumsatz zu decken. Ansonsten droht der Jojo-Effekt.

Von Lorena Simmel

Die Rechnung scheint einfach: Wer ein paar Kilos verlieren möchte, sollte weniger Kalorien zu sich nehmen, als er verbraucht. Aber: Wie genau tastet man sich an das Kalorienzählen heran?

Energiebedarf besteht aus zwei Teilen

Da ist zunächst der Grundumsatz, also die Energiemenge, die der Körper im Ruhezustand braucht. Dazu kommt der Leistungsumsatz. Das ist der Energiebedarf, der etwa durch körperliche Arbeit oder Sport zum Grundumsatz dazukommt.

Gewohnheiten erkennen

Für Menschen, die abnehmen möchten, ist das Kalorienzählen laut Astrid Donalies empfehlenswert, "weil sie sich dadurch oft überhaupt erst bewusst werden, wie viel Energie ihnen die über den Tag verteilten Mahlzeiten überhaupt liefern."

Dabei sollte man nicht nur notieren, wie viel man wovon isst, sondern auch, in welcher Situation. "Denn oft spielen die Gewohnheitssnacks eine große Rolle, die sich auch noch mal summieren können", sagt die Ökotrophologin der Deutschen Gesellschaft für Ernährung.

Was leere Kalorien sind

Für das Kalorienzählen spricht auch, dass man sogenannte "leere Kalorien" in Lebensmitteln besser erkennt. Sie verstecken sich oft in Produkten, die ordentlich Kalorien, aber wenig andere Nährstoffe wie Vitamine und Mineralstoffe bieten. "Das sind Süßgetränke, Weißmehlprodukte und Süßigkeiten wie Schokolade, Kuchen oder Gummizeug", sagt Donalies. "Eventuell snackt man zwischen den Mahlzeiten mehr leere Kalorien, als einem bewusst ist."

Apps machen es einfacher

Wer sich vor Augen führt, was er isst, ernährt sich oft bewusster – und hat es leichter, weniger Kalorien zu sich zu nehmen. Das sagt Matthias Blüher, Vorstandsmitglied der Deutschen Adipositas-Gesellschaft. Allerdings natürlich nur unter einer Voraussetzung: "Wichtig ist, dass man beim Kalorientracken ehrlich zu sich selbst ist und sich nichts vormacht", sagt Blüher. Das Stück Schokotorte gehört also ebenso in die Aufzählung wie der Rohkost-Teller. Einfacher fällt die Selbstkontrolle, wenn man selber kocht.

Laut Blüher gibt es eine Menge Hilfsmittel wie Tracking-Apps oder Rezeptseiten, die den Kaloriengehalt ausweisen. Und natürlich: "Die Nährstoffangaben auf den Rückseiten der Lebensmittelverpackungen oder den Nutri-Score – die machen es einem einfacher, im Kaloriendschungel nicht den Überblick zu verlieren", sagt Blüher.

Nicht aufs Gramm genau

Bei all der Zählerei soll aber eines nicht zu kurz kommen: der Genuss. "Das ganze Tracken und Dokumentieren kann natürlich auch zu einem gewissen Stress führen", sagt Astrid Donalies. Auch zu sozialem Stress mit Familie, Freunden oder Arbeitskolleginnen. "Abnehmen sollte sozialverträglich sein", sagt die Ökotrophologin.

Aufs Gramm und auf die Kalorie genau zu zählen, entspricht oft nicht der Lebensrealität. Einfacher kann es sein, sich Orientierungsgrößen festzulegen, zum Beispiel 1700 Kalorien pro Tag, und dann spontan zu kombinieren. "Da jeder Tag im Einzelnen anders aussieht, ist das oft erfolgversprechender", sagt Donalies.

Wenn sich auf der Waage nichts tut

Selbst wenn man sich an ein Kaloriendefizit hält, bringt das nicht immer sofort den erhofften Effekt. "Man muss sich vorstellen, dass unser Gehirn das Gewicht des Körpers sehr fein einstellt und sehr gut konstant halten kann – egal, ob ich sehr viel oder sehr wenig esse", sagt Matthias Blüher. Wichtig ist dran zu bleiben und sich nicht entmutigen zu lassen. Der Körper muss erst mal lernen und sich umstellen. Auch dass es mal schneller und dann wieder langsamer geht mit dem Abnehmen, ist ganz normal.