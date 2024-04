Besser leben mit Parkinson

RNZ/csw. Wer an Parkinson erkrankt ist, weiß wie sehr die Symptome die Lebensqualität beeinflussen können. Doch solange Medikamente den der Krankheit zugrunde liegenden Dopaminmangel gut ausgleichen können, ist ein Leben fast ohne Zittern und Bewegungseinschränkungen möglich. Expertinnen und Experten der Parkinson Stiftung beantworteten bei einer Telefonaktion Leserfragen.

Wie äußert sich Parkinson? Zu den typischen Anzeichen gehören Zittern, Bewegungsstörungen, verlangsamte Bewegungen und Gleichgewichtsstörungen, wie die Deutsche Gesellschaft für Parkinson und Bewegungsstörungen erläutert. Hinzu kommen das "Einfrieren" von Bewegungen, sowie Störungen beim Sprechen und Schlucken, außerdem Schlafstörungen, Depressionen und auch geistige Beeinträchtigungen können auftreten.

Wie wird Parkinson behandelt? Noch gibt es keine Heilung. Ursache der Erkrankung ist ein Dopaminmangel. Der Botenstoff dient der Kommunikation der Nervenzellen untereinander. In erster Linie wird Parkinson mit Medikamenten behandelt, die den Mangel ausgleichen sollen. Manchmal kommt auch die sogenannte Tiefe Hirnstimulation (THS) zum Einsatz. Bewährt hat sich außerdem eine Unterstützung durch Physiotherapie, Logopädie und Ergotherapie.

Wie kann ich lernen, flüssiger zu gehen? Flüssiges Gehen hat mehrere Komponenten, darunter Geschwindigkeit und Gleichgewicht. "Entsprechend breit muss die Therapie gefasst werden", erläutert die Neurologin Prof. Claudia Trenkwalder. "Wichtig ist eine ausreichende dopaminerge Medikation in Kombination mit Physiotherapie, Gang- und Gleichgewichtstraining. Hilfe beim flüssigeren Gehen können Walkingstöcke geben, ein gleichmäßiger Rhythmus von außen – zum Beispiel mit Musik – sowie eine vermehrte Konzentration auf die Bewegungsabläufe."

Wie verändert sich die Therapie bei fortgeschrittener Erkrankung? Im Laufe der Erkrankung treten zunehmend Begleiterscheinungen auf, die eine Anpassung der Therapie erfordern. "In der frühen Phase der Erkrankung kommen häufig Dopaminagonisten zum Einsatz, die die Wirkung von Dopamin im Gehirn nachahmen", erklärt der Neurologe Prof. Dirk Woitalla. Im weiteren Verlauf stehe der Wirkstoff Levodopa im Vordergrund, der im Körper zu Dopamin umgewandelt wird.

"Je nach Ausprägung der Symptome können auch intensivierte Therapieverfahren erwogen werden, darunter beispielsweise die stationäre Parkinson-Komplextherapie", so Woitalla. Wichtig zu wissen sei, dass sich für die Mehrzahl der Patientinnen und Patienten durch eine angepasste medikamentöse Therapie auch in fortgeschrittenen Krankheitsstadien eine ausreichende Wirkung auf die Beweglichkeit erzielen lasse.

Warum verändert sich die Wirkung der Parkinson-Medikamente mit der Zeit? "Es verändert sich nur die Wirkung der Präparate, die den Wirkstoff Levodopa enthalten. Der Grund: Im Laufe der Erkrankung wird immer weniger körpereigenes Dopamin im Gehirn produziert und gespeichert. Das in den Tabletten enthaltene Levodopa, das durch eine weitere chemische Veränderung in Dopamin umgewandelt wird, ersetzt das eigene Dopamin", erklärt Trenkwalder. Doch das weitere Fortschreiten der Erkrankung bewirke, dass auch das zugeführte Dopamin nicht mehr gut gespeichert und bei Bedarf freigesetzt werden könne. "Es wird dann sofort ohne Regulierung wirksam und der Wirkspiegel fällt relativ abrupt wieder ab – so entstehen Wirkschwankungen."

Wie bekommt man Wirkungsschwankungen der Medikamente in den Griff? Um Wirkungsschwankungen und ihre Folgen zu behandeln, ist zunächst eine genaue Analyse sinnvoll. "Dazu kann man ein Tagebuch führen oder neue, digitale Messmethoden nutzen", wie der Neurologe Prof. Lars Wojtecki rät. "Die Ergebnisse der Aufzeichnungen besprechen Sie dann mit Ihrem behandelnden Neurologen. Ein möglicher erster Schritt wäre, darauf zu achten, dass die Medikamente mit ausreichendem Abstand zu den Mahlzeiten eingenommen werden, damit sie gleichmäßig wirken können. Unter Umständen kann auch eine Änderung der Medikation sinnvoll sein." Wichtig sei, die Medikation niemals ohne Absprache mit dem behandelnden Arzt zu verändern.

Info: Die Parkinson Stiftung veranstaltet an diesem Montag, 22. April, ab 15 Uhr einen digitalen Info-Tag mit Frank Elstner. Registrierung unter www.parkinsonstiftung.de.