Wie wär's mit Mitbewohnern?
Sind die Kinder aus dem Haus, ist das Familienheim vielleicht irgendwann zu groß. Das Zuhause zu verlassen, ist aber meist auch keine Option. Die Alternative: jemanden mit einziehen lassen.
Von Christoph Jänsch
Immenhausen/Berlin. (dpa-tmn) 260 Quadratmeter Wohnfläche samt großzügigem Garten, eingerahmt zwischen Feldern auf der einen und Wald auf der anderen Seite. "Ich lebe hier in traumhafter Natur", sagt Norbert Lippenmeier über sein Zuhause nördlich von Kassel. Bis in die nächste Großstadt ist es nur gut eine halbe Stunde Autofahrt. Es könnte also alles schön sein.
