Mittwoch, 17. September 2025

zurück
Plus Zu großes Eigenheim im Alter

Wie wär's mit Mitbewohnern?

Sind die Kinder aus dem Haus, ist das Familienheim vielleicht irgendwann zu groß. Das Zuhause zu verlassen, ist aber meist auch keine Option. Die Alternative: jemanden mit einziehen lassen.

19.12.2024 UPDATE: 19.12.2024 08:33 Uhr 4 Minuten, 3 Sekunden
Rentner Norbert Lippenmeier steht vor seinem Haus. Noch wohnt er alleine, trägt sich aber mit dem Gedanken, sein Anwesen für weitere Parteien zu öffnen. Foto: Uwe Zucchi/dpa-tmn

Von Christoph Jänsch

Immenhausen/Berlin. (dpa-tmn) 260 Quadratmeter Wohnfläche samt großzügigem Garten, eingerahmt zwischen Feldern auf der einen und Wald auf der anderen Seite. "Ich lebe hier in traumhafter Natur", sagt Norbert Lippenmeier über sein Zuhause nördlich von Kassel. Bis in die nächste Großstadt ist es nur gut eine halbe Stunde Autofahrt. Es könnte also alles schön sein.

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote