Berlin (dpa) - In der Corona-Krise kursieren etliche Verschwörungstheorien. Und mitunter kann es passieren, dass sogar Angehörige oder Freunde krude Theorien in Whatsapp-Gruppen verbreiten. Was ist der richtige Umgang mit so einer Situation?

Bei aller Empörung empfiehlt sich zunächst ein freundlicher Ton: "Sobald der Ton ruppig wird, ist eigentlich alles verloren", sagt Sebastian Herrmann, der ein Buch zum Thema geschrieben hat. Teilt eine nahestehende Person ein fragwürdiges Video in einer Whatsapp-Gruppe, sollte man das nicht in der Gruppe kommentieren, sondern das direkte Gespräch suchen.

In der Gruppe sei allenfalls der Hinweis erlaubt, dass Beiträge zu solch komplexen Zusammenhängen bitte nicht in einer Whatsapp-Gruppe zu verbreiten seien. Wenn eine direkte Nachricht nicht möglich ist, sollte man sich einfach aus der Debatte heraushalten.