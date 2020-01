(dpa). Heiße Töpfe, scharfe Messer, Elektrogeräte: In der Küche gibt es viele Gefahren, gerade für kleine Kinder. Um Verletzungen vorzubeugen, sollten Eltern Sicherheitsmaßnahmen ergreifen. Toaster, Kaffeemaschine, Mixer oder Wasserkocher sollten Eltern nur bei Bedarf herausholen – und ansonsten die Kleingeräte am besten in verschlossenen Schränken deponieren, rät die Deutsche Gütegemeinschaft Möbel (DGM). Besonders der Wasserkocher sei eine der höllischen Gefahren in der Küche. "Meist erreicht das Kind das Kabel. Wenn es daran zieht, fällt der Kocher vom Küchentisch, und der Inhalt übergießt das Kind", erklärt Stefanie Märzheuser, Kinderchirurgien an der Charité Berlin. Das Kabel der Maschine sollte darum immer nach hinten weg geführt werden und nicht herunterhängen. Zudem kann eine Mehrfachsteckdose mit Kippschalter sinnvoll sein – dann muss man zwei Schalter betätigen, um das Gerät zu benutzen.

Generell sollten Gefäße mit heißer Flüssigkeit nie am Rand des Tisches oder der Arbeitsplatte stehen. "Der Inhalt einer Tasse reicht aus, 20 Prozent der Körperoberfläche zu verbrühen", sagt Märzheuser. "Damit landet das Kind nicht nur in der Rettungsstelle, sondern auf der Intensivstation." Kinderhaut reagiere empfindlicher als die von Erwachsenen. Schon eine Temperatur von 80 Grad genüge, um schwerwiegende Verletzungen zu verursachen.

Gar nicht sehen, wohin sie fassen, können kleine Kinder bei der Herdplatte. Das Schlimme daran sei, so Märzheuser, dass Kinder bis zum fünften Lebensjahr kaum in der Lage sind, zu registrieren, dass etwas heiß ist und dass sie das Händchen sofort wegzuziehen müssten. Ein Schutzgitter oder eine Reling sollte laut DGM das Kochfeld umgeben. Sie kann man auch nachträglich einbauen lassen, damit Kinderhände gar nicht erst auf eine heiße Herdplatte greifen können. Hilfreich kann es auch sein, wenn man nur die hinteren Platten benutzt und den Pfannenstiel nach hinten dreht.

Weit weg und an abschließbare Orte sollten in der Küche eines Kinderhaushalts Dinge wie Spülmaschinenpads oder Reinigungsmittel verschwinden – es drohen schlimmste Verätzungen der Speiseröhre. Dem Vorwurf, dass etwa Waschmittel-Pods und -Caps blöderweise so bunt und attraktiv aussehen, kann sich die Medizinerin aber nicht anschließen. "Kinder stecken in einer bestimmten Altersgruppe alles in den Mund – völlig egal, wie es aussieht", sagt sie.