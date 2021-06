Berlin (dpa) - Fahrradhelme werden immer beliebter. Das zeigen aktuelle Zahlen der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt). Im Rahmen der jährlichen "Erhebungen zu Sicherungsquoten im Straßenverkehr" wurden auch Radfahrer befragt. Demnach stieg die Quote der Helmnutzung bei den 11- bis 16-Jährigen gegenüber 2019 sprunghaft an: von 34 Prozent auf 54 Prozent.

Außerdem trugen 2020 auch Ältere ab 61 Jahren deutlich häufiger Helme als in den Vorjahren. Über alle Altersgruppen hinweg stieg die Quote auf über ein Viertel (26 Prozent gegenüber 23 Prozent). Ein Fahrradhelm muss in Deutschland nur auf den schnellen bis Tempo 45 unterstützenden S-Pedelecs, nicht aber auf Fahrrädern und E-Bikes (Pedelecs) verpflichtend getragen werden. Warum es dennoch sinnvoll ist:

Laut Experten wie Jörg Kubitzki vom Allianz Zentrum für Technik (AZT) ist das Tragen eines Helms "zur Vermeidung tödlicher Kopfverletzungen unumgänglich". Der Sicherheitsforscher sagt: "Unsere Risikoberechnungen zeigen, dass über 50 Prozent der tödlichen Verletzungen bei Fahrradfahrern in Deutschland durch Kopfverletzungen erfolgen." Letztere führten bei ihnen häufiger zum Tod als bei Fußgängern oder Autofahrern.

Helm ist nicht gleich Helm - welcher ist der Richtige?

Solche Einschätzungen unterstreichen, wie wichtig es ist, dass Radler zum richtigen Helm greifen. Denn: Die Auswahl ist mittlerweile riesig. Angeboten werden spezielle Helme für Radsportdisziplinen, geschlossene Retro-Helme im Look der 1950er Jahre oder geschlitzte zur besseren Belüftung, smarte Helme mit eingebauten GPS- und Sturzsensoren, die über eine Handy-App Notrufe absetzen können, und Kinderhelme in allen Farben und Spielarten.

Einen Sicherheitsstandard gewährleistet die CE-Kennzeichnung nach der Norm "DIN EN 1078". Nach der muss jedes verkaufte Helmmodell herstellerseitig getestet sein, so entspricht der Helm den EU-Bestimmungen. "Die Helme bieten damit eine Mindestsicherheit", sagt René Filippek vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC). Darüber, wie gut ein Helm wirklich schützt, gäben jedoch erst Vergleichstests wie von der Stiftung Warentest genauer Aufschluss. Der Technikexperte rät dazu, vor dem Kauf Fachmagazine und Netz nach Tests zu durchforsten.

Damit ein Fahrradhelm richtig schützt muss er richtig justiert werden.

Der beste Helm nützt wenig, wenn er nicht richtig sitzt

Für die volle Schutzwirkung sollte der Helm richtig sitzen. "Er muss bei einem Sturz an Ort und Stelle bleiben, sonst wird er selbst zur Gefahr", sagt Filippek. Der Helm sollte Hinterkopf und Schläfen bedecken, dabei waagerecht, bequem und so fest sitzen, dass er beim Kopfschütteln nicht verrutscht. "Die vordere Helmunterkante befindet sich dann etwa zwei Finger breit über der Nasenwurzel." Dabei darf er das Sichtfeld nicht einschränken - deshalb eignen sich zum Beispiel Helme mit Schirmchen selten für gebückt sitzende Rennradfahrer.

Um sicherzustellen, dass die Helmschale zum Kopf passt, sollten verschiedene Modelle ausprobiert werden - es sei denn, man kauft ein bereits passendes Modell nach. Über das Einstellrädchen am Hinterkopf lässt sich nachjustieren. Clever: Wer schon an den Winter denkt, zieht bei der Anprobe eine dünne Fahrradmütze unter.

Grundsätzlich darf der Helm nicht zu fest sitzen, sonst drohen Kopfschmerzen. Kontakt mit dem Kopf sollten nur die Polsterelemente haben, nicht der Helm selbst, sagt Thomas Geisler vom Pressedienst Fahrrad (pd-f). Zu stramm darf auch das Kinnbändchen nicht eingestellt sein. Die Experten empfehlen, ein bis zwei Fingerbreit Luft zu lassen - "ansonsten fällt der Schulterblick zu schwer", ergänzt Filippek. Die seitlichen Y-Riemchen sollten sich so einstellen lassen, dass sie die Ohren einfassen.

Je besser der Helm dem Kind gefällt, desto eher trägt es ihn

Auch auf das Gewicht sollte man bei der Anprobe achten, der Helm darf sich nicht zu schwer anfühlen. Der ADAC empfiehlt, dass Fahrradhelme zwischen 200 und 300 Gramm wiegen sollten. Das Gewicht lässt sich meist unter dem CE-Kennzeichen ablesen. Vor allem bei Kinderhelmen sei wichtig, dass der Helm dem Kind auch gefällt, sagt ADAC-Sprecherin Katharina Lucà. Ansonsten könnte der Nachwuchs den Kopfschutz verweigern.

Brillenträgern rät Experte Geisler darauf zu achten, dass der Helm nicht seitlich auf die Brillenbügel drückt. Immer beliebter würden zudem Helme mit Visier, die vor Fahrtwind schützen und tränenden Augen vorbeugen. Diese seien vor allem unter E-Bikern gefragt.

Dieses Modell von Abus kann unter anderem einen Crash erkennen und bei Bedarf eigenständig via Handyapp einen Notruf auslösen.

Butter bei die Fische: Was sollte ich ausgeben?

Für einen guten Fahrradhelm sollte man nach pd-f-Angaben um die 80 Euro einplanen, dafür gibt es gute Stadthelme. Spezialhelme für Radsportler sind teurer, Rennradler und Mountainbiker kalkulieren am besten mit 100 Euro im Einsteigerbereich, sagt Geisler. Ist der Kopfschutz mit Technik wie integriertem Rücklicht oder einem speziellen Aufprallschutzsystem versehen, stiegen die Preise.

Doch seit ihrer Markteinführung sind sogenannte smarte Helm günstiger geworden, in Webstores geht es bei 120 Euro los, aber auch 250 Euro sind möglich. Diese "intelligenten" Helme bieten SOS-Funktionen, eingebaute Lautsprecher und Mikros für Musikgenuss, Telefonate und Navigationsansagen von der Handy-App, Rücklichter, Blinker - teils mit Lenkerfernbedienung - und weitere Funktionen.

Als Alternative zum klassischen Helm hat der schwedische Hersteller Hövding vor einigen Jahren einen Fahrrad-Airbag entwickelt. Getragen wird er wie ein Schal, bei einem Unfall bläst er sich blitzschnell auf und legt sich um den Kopf. Der Hövding schütze besser als viele Helme vor Hirnverletzungen, behauptet der Hersteller auf seiner Website und bezieht sich dabei auf Tests des französischen Testinstituts Certimoov. Doch der Hövding 3, das aktuelle Modell, ist mit 350 Euro nicht billig. Noch mehr kosten spezielle Airbag-Westen, die Fahrradfahrer zusätzlich zum Kopfschutz anlegen können. Sie sollen den Oberkörper vor Verletzungen schützen.

Bei guter Pflege hält der Helm ewig - oder?

Damit der Helm seine Schutzfunktion möglichst lange behält, muss er gepflegt werden. Er sollte weder in der direkten Sonne noch im Sommer im Auto lagern. Die Helmschale kann sich unter Hitze im Extremfall verformen. Auch Schnee, Regen, Schweiß oder Sonnencreme können das Material nach Angaben der Experten in Mitleidenschaft ziehen. "Die Innenpads sollten regelmäßig per Handwäsche oder bei 30 Grad in der Waschmaschine gewaschen werden", empfiehlt Geisler. Die Helmschale am besten mit einem Lappen mit lauwarmem Wasser und ein wenig haushaltsüblichem Spülmittel abwischen.

Weil das Material aber grundsätzlich altert, empfehlen Experten, darunter von Überwachungsvereinen wie dem Tüv oder der Deutschen Verkehrswacht, nach rund fünf Jahren für Ersatz zu sorgen. Über das Produktionsdatum gibt meist ein kleiner Aufkleber Auskunft. Von gebrauchten Helmen sollte man Abstand nehmen.

Hatte der Helm bei einem Fahrradsturz Bodenkontakt, muss er ausgetauscht werden. "Die expandierten Polystyrole, die im Helm für Sicherheit sorgen, haben dann ihre Pflicht erfüllt", heißt es beim pd-f. Auch wenn äußerlich keine Schäden erkennbar sind, kann der Helm zudem Haarrisse haben, die die Schutzwirkung beim nächsten Sturz verringern können.