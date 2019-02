Selektiv mutistische Kinder haben in manchen Situationen Schwierigkeiten zu sprechen.​ Foto: Westend61/dpa

Von Constanze Werry

Von Kindesbeinen an nehmen wir sie auf, machen sie uns zu eigen und letztlich ist das Sprechen der Muttersprache für uns so natürlich, dass wir einfach drauflosreden und nur selten bewusst artikulieren. Zumindest solange alles reibungslos über die Lippen kommt. Beim Erwerb der Sprache können sich Probleme entwickeln - einige davon sind behandlungsbedürftig, andere durch Förderung in den Griff zu bekommen.

Lernen Kinder allmählich das Sprechen und sich auszudrücken, klingt nicht immer alles gleich geschliffen. Woher wissen Eltern, ob sich alles noch im Rahmen bewegt oder eine Störung vorliegt? "Eltern haben ein gutes Bauchgefühl, ob es dem Kind gut geht, es aufgeweckt und neugierig ist oder sich zurückzieht - zum Beispiel, weil es sich nicht richtig verständlich machen kann", sagt die Logopädin Sonja Utikal vom Deutschen Bundesverband für Logopädie. "Sind sich Eltern unsicher, sollten sie sich an ihren Kinderarzt wenden", rät sie. Dieser kann dann gegebenenfalls an einen Logopäden verweisen.

Eltern sollten nicht selbst diagnostizieren, rät Utikal eindringlich. Denn das Feld der Sprech- und Sprachstörungen ist weit. Neben Ausspracheproblemen können auch Sprachverständnisprobleme hinter Auffälligkeiten stecken. Und nicht jede Sprachauffälligkeit muss zwingend behandelt werden - manchmal genügt auch Sprachförderung. Sprachentwicklungsstörungen dagegen sind immer behandlungsbedürftig.

Ist eine Therapie beim Logopäden angezeigt, kann der Kinderarzt ein Rezept ausstellen. Für gesetzlich Versicherte fallen dann keine Kosten an. Bei Privatversicherten hängt die Kostenübernahme von der Art des jeweiligen Vertrages ab.

Frühzeitige Förderung und Behandlung sind wichtig. Denn der Lauterwerb ist mit fünf Jahren abgeschlossen. Danach ist das Umlernen von Erlerntem zwar weiterhin möglich, aber mit deutlich größerem Aufwand verbunden, während bei einem frühzeitigen Eingreifen das Umlernen leichter fällt und entsprechend weniger Zeit in Anspruch nimmt. Das wird deutlich, wenn man sich vor Augen hält, dass Kinder mit fünf Jahren bereits über einen Wortschatz von mehreren Tausend Wörtern verfügen.