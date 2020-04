Baierbrunn (dpa) - Obst und Gemüse waschen, eine Soße umrühren oder Teig kneten: Kinder können in der Küche bei vielen Dingen mithelfen. Wann ein Kind was kann, ist sehr individuell. Zur groben Orientierung gilt: Zweijährige können beim Plätzchenbacken helfen, Dreijährige Gemüse und Schinken schneiden oder mal eine Kartoffel schälen, heißt es in der Zeitschrift "Baby und Familie" (Ausgabe 04/20).

Dabei brauchen Kinder keine Küchengeräte in Miniaturgröße: Kleine Rührlöffel oder Nudelhölzer sehen zwar niedlich aus, sind aber unnötig. Mit Ausnahme von scharfen Messern können Kinder alles zum Rühren oder Ausrollen verwenden, was sowieso da ist.

Jüngere Kinder schneiden am besten mit einem Buttermesser. Eltern geben ihnen dazu am besten ein großes Schneidebrett, damit nicht immer alles runterfällt. Ein feuchter Lappen unter dem Brett verhindert außerdem, dass es verrutscht.