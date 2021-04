(dpa). Kinder haben einen größeren Bewegungsdrang als Erwachsene. Es lohnt sich für Eltern, dies frühzeitig zu fördern, damit das Interesse am Sport erhalten bleibt. Dazu rät die Gesellschaft für Orthopädisch-Traumatologische Sportmedizin. Ein sportmotorisches Training diene der Entwicklung von Körper und Geist und beuge Haltungsschäden und Verletzungen vor. Vorausgesetzt, Inhalt und Dosis stimmen. Generell zu beachten ist, dass kindliche Knochen, Sehnen und Knorpel teils nicht so belastbar sind wie bei Erwachsenen. Das Training muss also alters- und entwicklungsgerecht sein. Bewegung im Kindesalter ist jedenfalls unverzichtbar – ein chronischer Mangel daran führe zu Kraft- und Haltungsdefiziten, so die Fachgesellschaft. Zwischen sechs und acht Jahren liege ein kritisches Alter, in dem sich Haltungsschwächen und Übergewicht ganz besonders bemerkbar machen.