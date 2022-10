tmn. Sie gehört zu Halloween wie ein schaurig-schönes Geisterkostüm, gruselige Cocktails und Süßigkeiten: die Kürbisfratze. In vielen Familien gehört es zum Ritual, dass Eltern zusammen mit den Kindern der orangefarbenen Kürbiskugel ein gruseliges Gesicht verpassen.

Doch was ist mit Neueinsteigern im Halloween-Zirkus? Oder mit jenen, deren Exemplar im vergangenen Jahr misslungen ist? Kein Problem – die Bundesvereinigung der Erzeugerorganisationen Obst und Gemüse gibt Tipps, wie man der harten Schale der Kürbisfrucht am besten zu Leibe rückt:

> Auf die Größe kommt es an: Große Kürbisse sind einfacher zu bearbeiten als kleinere Exemplare. Vor allem für Kinder sind große Kürbisse die bessere Grundlage, da das Fruchtfleisch weicher ist und somit leichter zu entfernen.

Feldkürbisse eignen sich besonders gut zum Schnitzen. Denn ihr Fruchtfleisch ist faserig.

> Die Vorlage: Im ersten Schritt nach dem Aushöhlen gilt es, das Kürbisgesicht mit oder ohne Vorlage aufzumalen und anhand der Linien auszuschneiden. Es empfiehlt sich, wasserlösliche Stifte zu verwenden, so lassen sich überflüssige Linien später wieder wegwischen. Vorlagen gibt es unter anderem im Internet unter https://deutsches-obst-und-gemuese.de/schnitzvorlagen-zu-halloween/.

> Tricks fürs Ausschneiden: Wer die vorgezeichneten Linien mit einer Nadel punktiert, hat es danach noch leichter, das Fruchtfleisch herauszuschneiden. Mit einem Teppichmesser lassen sich besonders filigrane Muster in den Kürbis schnitzen. Aber das sollte dann natürlich besser ausschließlich in Erwachsenenhand bleiben.

> Ein Kürbis kommt selten allein: Am besten man nutzt Kürbisse in verschiedenen Größen. So entsteht ein besonders schönes Ensemble.

Und noch ein Tipp: Das Kürbisgrün einfach am Deckel belassen. So hat man einen natürlichen Griff, mit dem man den Deckel anheben kann.