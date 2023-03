Von Andrea Löbbecke

Mal durchschlafen können - das ist für Jeanette Ott etwas Besonderes. Im Familienalltag kommt die Erholung meist zu kurz, denn ihre 17 Jahre alte Tochter Catherine muss rund um die Uhr gepflegt werden. Als Gast im Kinderhospiz Bärenherz kann Jeanette Ott nun durchschlafen, neue Kraft tanken. Mit ihrem Mann und dem jüngsten Sohn ist sie für eine Woche zu einem sogenannten Entlastungsaufenthalt in der Wiesbadener Einrichtung. In dieser Zeit wird Catherine in der Pflegestation von Bärenherz-Mitarbeiterinnen betreut.

Die meisten stationären Aufenthalte im Bärenherz dienten der Entlastung der Familien, die ihre kranken Kinder ansonsten ambulant zuhause pflegten, erklärt der Leiter Michael Knoll. Das könnte in einer kritischen Phase nötig sein oder als eine Art Pflege-Auszeit für die Eltern. "Im Alltag kommt die Elternrolle oft zu kurz, man ist die Pflegekraft des Kindes", erklärt Knoll. Wenn im Hospiz die Pflege von anderen übernommen werde, dann "kann man einfach mal Mama und fürs Kuscheln zuständig sein".

Heute ist "Tag der Kinderhospizarbeit", der 2006 vom Deutschen Kinderhospizverein ins Leben gerufen wurde. Das Bärenherz gehört zu den ältesten Kinderhospizen in Deutschland. Seit 2002 gibt es die Einrichtung. Seitdem habe sich viel getan, etwa in der inhaltlichen Ausrichtung, sagt Knoll. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hätten immer mehr dazugelernt, wie sie Kinder, Eltern und Geschwister gut begleiten können. Seit rund zehn Jahren gehört die Betreuung der Geschwister fest zum Bärenherz-Programm.

Das Wiesbadener Kinderhospiz wächst im Moment - es entsteht ein Erweiterungsbau, um Gäste im Jugendalter besser betreuen zu können. "Die Kinder und Gäste, die wir begleiten, werden immer älter", sagt Knoll. Dies bedeute auch für die Pflege eine größere Herausforderung, da die Patienten größer und schwerer würden. Die Pflege schwerstkranker Kinder sei eine sehr spezielle Aufgabe, betont Knoll. Im Unterschied zur Arbeit im Erwachsenenhospiz spielten Eltern und Geschwister eine viel größere Rolle, manchmal bräuchten auch Tanten, Onkel oder Freunde psycho-soziale Unterstützung.

Catherine Ott kam mit dem Down-Syndrom zur Welt, musste schon am zweiten Lebenstag operiert werden. Bei einem weiteren Eingriff wurde die Luftröhre verletzt, wie Jeanette Ott erzählt. Es folgten viele weitere Klinikaufenthalte. "Die Ärzte ...