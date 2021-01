(dpa). Hätten Sie es gewusst? In Wirsing steckt ähnlich viel Vitamin C wie in Zitronen. Das macht den Kohlkopf zum idealen Wintergemüse. Außerdem enthält Wirsing zum Beispiel Magnesium und Folsäure sowie doppelt so viel Eiweiß, Eisen und Phosphor wie Rot- und Weißkohl. Wirsing kann roh, gekocht, geschmort oder gebraten gegessen werden. Gekocht werden sollte er aber immer ohne Deckel, da er sonst bitter wird. Er passt zu herzhafter sowie asiatischer Küche (s. Rezept) und schmeckt zum Beispiel gut in Kombination mit Ingwer, Chili, Knoblauch, Curry, Fenchel, Anis, Kümmel, Salbei, Roter Bete oder auch Meerrettich.

Reisnudeln mit Wirsing

Zutaten für 2 Portionen:

200 g Reisnudeln (breit)

250 g Wirsingblätter

200 g Paprika

100 g Shiitake

1 rote Chili

75 ml Gemüsebrühe

1 EL Speisestärke

2 EL Limettensaft

3 EL Sojasoße

Öl

Nudeln entsprechend der Packungsanweisung garen. Wirsingblätter waschen, dicke Blattrippen entfernen und in Streifen schneiden. Paprika putzen und ebenfalls in Streifen schneiden. Pilze putzen und in Scheiben schneiden. Chili entkernen und fein würfeln. Gemüsebrühe mit Speisestärke, Sojasoße und Limettensaft verrühren.

Etwas Öl in einer Pfanne oder einem Wok erhitzen. Pilze und Paprika kurz scharf anbraten, dann herausnehmen. Nun den Wirsing zusammen mit der Chili in Pfanne oder Wok geben und etwa fünf Minuten dünsten. Der Wirsing sollte noch bissfest sein. Danach Pilze und Paprika dazugeben. Die Reisnudeln unterheben, heiß werden lassen und anschließend die Sojasoßen-Mischung dazugeben. Immer wieder wenden, bis alles von einem leichten Soßenfilm überzogen ist. Wer will, kann das Gericht noch mit Koriander bestreuen. Fertig!