(dpa). Fast nichts duftet weihnachtlicher als Plätzchen frisch aus dem Ofen. Eine kleine Backsession kurz vor Weihnachten sorgt dabei nicht nur für leckeren Nachschub, sondern auch für Gemütlichkeit und gute Laune im Lockdown zu Hause.

Schnelle Drei-Zutaten-Plätzchen

Mehl, Zucker und Butter – diese drei Zutaten hat man eigentlich immer zu Hause. Wenn man daraus auf die Schnelle ein paar Plätzchen zaubern will, dann geht das so: 225 Gramm (g) Weizenmehl, 110 g Zucker und 150 g kalte Butterstückchen zu einem Teig verkneten. Den Backofen in der Zwischenzeit auf 175 Grad vorheizen und zwei Backbleche mit Backpapier auslegen. Den fertigen Teig zu einer Kugel formen und für etwa eine halbe Stunde in den Kühlschrank legen. Anschließend den Teig ausrollen und mit Plätzchenformen die Plätzchen ausstechen. Die Reste immer wieder erneut ausrollen, bis kein Teig mehr übrig ist.

Die Plätzchen auf den Blechen verteilen und für etwa 10 bis 15 Minuten backen. Wer will, kann die abgekühlten Plätzchen noch nach Herzenslust verzieren.

Nussige Dinkel-Vollkorn-Plätzchen

Durch das Dinkel-Vollkornmehl bekommen die Lieblingsplätzchen von Marie-Anne Raue aus dem Sternerestaurant "Tim Raue" einen nussigen und kernigen Geschmack. Gebraucht werden 400 g Dinkel-Vollkornmehl, 1 Ei, 200 g brauner Rohrzucker, 250 g Butter, gemahlene Vanille und Zimt nach Geschmack, Schokolade oder Kuvertüre nach Geschmack zum Überziehen der Plätzchen.

Erst das Ei, den Zucker und die Butter cremig rühren und dann das Mehl mit den Gewürzen dazugeben, mindestens 40 Minuten im Kühlschrank in Klarsichtfolie eingewickelt ruhen lassen, danach ausrollen und beliebig ausstechen. Bei 175 Grad Umluft 12 bis 16 Minuten backen, den Ofen dabei unbedingt im Auge behalten. Danach nach Belieben mit geschmolzener Schokolade oder Kuvertüre überziehen.

Einfache Spekulatius

Spekulatius gehören einfach zu Weihnachten dazu. Wer will, kann die würzigen Kekse auch einfach selbst machen – denn es geht auch ohne spezielle Spekulatiusformen oder -walzen. Gebraucht werden 270 g Mehl, 150 g Zucker, 1 Prise Salz, 2 TL Spekulatiusgewürz, 1 Msp. Backpulver, 100 ml Milch, 100 g Butter und 200 g gehobelte Mandeln.

Mehl, Zucker, Salz, Backpulver und Gewürz in einer Schüssel vermischen, 50 ml Milch und Butter dazugeben und rasch zu einem glatten Teig verkneten. Diesen für eine Stunde im Kühlschrank ruhen lassen.

Den Backofen auf 200 Grad vorheizen. Backblech(e) mit Backpapier auslegen und Mandelblättchen darauf verstreuen. Teig auf einer leicht bemehlten Fläche etwa drei Millimeter dünn ausrollen und in 5 x 5 cm große Quadrate schneiden. Aufs Backblech legen, mit der restlichen Milch bestreichen und etwa acht Minuten backen.