(dpa) Wildkräuter eignen sich nicht nur gut zum Kochen – man kann auch eine leckere Limonade daraus machen. Dazu werden am besten drei bis vier Kräuter kombiniert, aber unbedingt nur solche, die man auch sicher identifizieren kann. Gut eignen sich laut dem Bundeszentrum für Ernährung zum Beispiel der an Petersilie erinnernde Gundermann, der minzartige Giersch und Waldmeister. Je nach Geschmack können der Limonade noch Blätter oder Blüten von Schafgarbe, Holunder, Löwenzahn, Gänseblümchen oder Sauerampfer hinzugefügt werden. Die Kräuter zu einem Sträußchen binden, zwischen Klarsichtfolie legen und mit dem Nudelholz etwas andrücken. Anschließend die Kräuter in einen Liter naturtrüben Apfelsaft hängen und über Nacht ziehen lassen. Dann die Kräuter ausdrücken und den aromatisierten Saft mit Mineralwasser und Zitronensaft