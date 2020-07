(dpa). Ob Nudeln mit Pesto oder Bratkartoffeln: Wenn gekocht wird, sind oft Reste übrig. Und weil es manchmal schnell gehen muss, bleibt dieses Essen mitunter für einige Zeit einfach auf dem Herd stehen. Sollte man davon am nächsten Tag noch essen?

"Gerade feuchtigkeitshaltige Speisen entwickeln relativ schnell Keime – und jetzt, wenn es warm wird, würde ich die Speisen auf gar keinen Fall draußen stehen lassen", erläutert Dagmar von Cramm, Ökotrophologin. Denn Bakterien und Pilze liebten die hohe Wasseraktivität an der Oberfläche dieser Produkte. Es stimme dabei nicht, dass man die Speisen nach dem Kochen erst mal komplett abkühlen lassen sollte, erklärt von Cramm. Die Portion, die man nicht mehr essen möchte, gehöre stattdessen sofort in den Kühlschrank, zum Beispiel in einer Vorratsbox.