Ofengemüse mit Udon-Nudeln

Zutaten für 2 Portionen:

Für das Gemüse:

250 g Karotten

500 g Sellerie

100 g Lauch

15 g Ingwer (geschält gewogen)

1 TL Thymian

1 geh. TL Currypulver

1 geh. TL Kreuzkümmel (gemahlen)

1 TL geschnittenes Zitronengras

Salz und Pfeffer

Für die Soße:

ca. 4 cm rote, frische Peperoni

Knoblauchzehe

4 EL Olivenöl (oder Sesamöl)

5 EL Sojasoße

1 EL Ketchup

2 EL Rohrohrzucker

Für die Udon-Nudeln:

180 g Udon-Nudeln

Karotten schälen und in 8 cm lange und 7 mm dicke Streifen schneiden. Geschälten Sellerie in Scheiben und dann in 10 cm und 7 cm dicke Streifen schneiden. Lauch längsseitig in 10 cm lange Streifen schneiden. Ingwer in Würfelchen schneiden. Geschälte Zwiebel in grobe Würfel schneiden.

Gemüse auf einem Backblech mit Backpapier verteilen und das Öl darüber träufeln. Gewürze über das Gemüse streuen und etwas salzen und pfeffern. Ofen auf 220 Grad Umluft vorheizen. Backblech mit dem Gemüse auf die mittlere Schiene geben. Dort bleibt es 20 bis 25 Minuten, bis es weich, aber noch leicht bissfest ist. Achten Sie besonders auf die Lauchstreifen, sie sollen nicht zu dunkel oder gar schwarz werden. Deshalb sollten sie auch möglichst nicht zu dünn geschnitten werden. Das Gemüse zwischendurch nach etwa 10 Minuten umwälzen.

Für die Soße die Knoblauchzehe in Würfelchen schneiden, das Peperonistück grob hacken und mit allen anderen Zutaten in einer Schale gut miteinander vermischen. In der Zwischenzeit die Udon-Nudeln entsprechend der Packungsanweisung garen.

Finish: Das Gemüse und die Udon-Nudeln auf den Tellern verteilen und die Soße darüber geben. Guten Appetit!