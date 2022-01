Entweder man liebt ihn oder man hasst ihn: Meerrettich. So oder so steckt er voller wertvoller Inhaltsstoffe. Meerrettich enthält relativ viel Vitamin C, B-Vitamine und Mineralstoffe und zudem wertvolle Flavonoide. Diese gehören zur Gruppe der sekundären Pflanzenstoffe und können die Abwehrkräfte stärken. Mit seinen ätherischen Ölen stärkt Meerrettich das Immunsystem und löst den Schleim bei Erkältungskrankheiten. Er wirkt antibakteriell und entzündungshemmend und wird auch bei unkomplizierten Harnwegsinfekten eingesetzt. Die charakteristische Schärfe des Meerrettichs verflüchtigt sich recht schnell. Deshalb sollte man ihn erst kurz vor dem Verzehr reiben und erst am Ende der Garzeit zu den Speisen geben. (tmn/ Foto: Getty)