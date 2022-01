Marokanischer Süsskartoffelsalat

Zutaten für 4 Portionen:

4 mittelgroße Süßkartoffeln

500 g Karotten

2 EL Olivenöl

Salz

3 TL scharfes Paprika geräuchert

1 kl. Dose Kichererbsen

3 Stängel Blattpetersilie

Frühlingszwiebeln

1 Bund Koriander

3 EL Olivenöl

3 EL Apfelessig

2 EL Honig

2 EL Orangenschale

2 TL Kreuzkümmel

1 TL Zimt

Eisbergsalat (klein geschnitten)

Den Backofen auf 200 Grad vorheizen. Die Süßkartoffeln schälen und in einen Zentimeter große Würfel schneiden. Die Karotten putzen und ebenfalls je nach Größe halbieren und in einen Zentimeter dicke Scheiben schneiden. Beides in eine Schüssel geben und mit dem Öl, dem geräucherten Paprika und Salz vermengen. Dann alles auf einem mit Backpapier belegten Blech verteilen und zunächst 15 Minuten im Ofen rösten. Dann wenden und weitere 10 Minuten backen.

In der Zwischenzeit die Kichererbsen unter fliesendem Wasser abspülen und gut abtropfen lassen. Petersilie, Koriander und Frühlingszwiebeln klein schneiden und zusammen mit den abgekühlten Süßkartoffeln, Karotten und den Kichererbsen in eine Schüssel geben. Aus den restlichen Zutaten ein Dressing mischen, über den Salat geben, kurz ziehen lassen, auf einem Bett von Eisbergsalat anrichten und genießen.