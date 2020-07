(dpa). Besonders an heißen Tagen trinken viele ihren Cappuccino oder Latte Macchiato gerne auch mal kalt statt heiß. Fertige Getränke aus dem Kühlregal enthalten jedoch viele Kalorien und eine Menge Zucker, warnt die Verbraucherzentrale Mecklenburg-Vorpommern.

Mit einem Becher oder einer Flasche Kaffeegetränk nimmt man – je nach Menge – einfach so mal zwischendurch bis zu 320 Kilokalorien zu sich. Das sind mehr Kalorien als in einer halben Tafel Vollmilchschokolade stecken oder etwa so viel wie in einem Cheeseburger. Die Fertiggetränke sind daher weniger als Durstlöscher anzusehen, sondern eher als Zwischenmahlzeit oder Süßigkeit.

Häufig steckt in den Getränken vor allem viel Zucker. 48 Gramm fand die Verbraucherzentrale laut Nährwerttabelle in einer 400 Milliliter Flasche. Das entspricht 16 Stückchen Würfelzucker. Außerdem enthalten viele Produkte darüber hinaus Zusatzstoffe wie Verdickungsmittel und Emulgatoren.