Von Constanze Werry

Heidelberg. Will man sich vegan ernähren, spricht erst mal nichts dagegen. Allerdings ist bei einer rein pflanzlichen Ernährungsweise die ausreichende Versorgung mit einigen wichtigen Nähr- und Mineralstoffen etwas komplexer. Dazu gehören insbesondere Vitamin B12, Eiweiß sowie Omega 3-Fettsäuren und Eisen. Aus diesem Grund wird eine vegane Ernährung für Schwangere, Stillende, Kinder und Jugendliche von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) nicht empfohlen.

> Vitamin B 12: Wer sich dauerhaft vegan ernähren möchte, dem empfiehlt die DGE ein Vitamin B 12-Präparat einzunehmen. Denn in einer für Menschen verwertbaren Form kommt das Vitamin fast nur in tierischen Lebensmitteln vor. Jugendliche und Erwachsene haben einen Tagesbedarf von rund vier Mikrogramm. Als Höchstmenge gibt das Bundesinstitut für Risikobewertung 25 Mikrogramm pro Tag an.

> Protein: Die DGE rät für 19- bis 65-Jährige zu 0,8 Gramm pro Kilo Körpergewicht. Für ältere Menschen wird ein Wert von einem Gramm pro Kilo Körpergewicht angegeben. Vor allem Hülsenfrüchte wie Linsen, Erbsen, Soja und Getreideprodukte liefern wertvolle Eiweiße. Durch gezielte Kombination etwa von Getreide, Hülsenfrüchten und Kartoffeln kann die Proteinversorgung verbessert werden.

> Omega 3-Fettsäuren: Als besonders wichtig gelten Alpha-Linolensäure (ALA), Eicosapentaensäure (EPA) und Docosahexaensäure (DHA). Sie sind vor allem in fettem Meeresfisch enthalten, der bei einer veganen Ernährung allerdings keine Option ist. Dasselbe gilt für Omega 3-Präparate, da sie Fischöl enthalten. ALA ist vor allem in pflanzlichen Ölen wie etwa Lein-, Walnuss oder Rapsöl enthalten. Als vegane Quelle für EPA und DHA nennen DGE und Verbraucherzentrale Mikroalgenöle aus Ulkenia und Schizochytrium.

> Eisen: Eisen aus pflanzlichen Quellen verarbeitet der Körper schlechter als jenes aus tierischen. Besonders viel Eisen enthalten Samen wie Kürbiskerne, Sesam, Hanf- und Leinsamen, aber auch Pistazien, Mandeln und Haselnüsse, des Weiteren sind Haferflocken, Amaranth, Quinoa und Hirse gute Eisen-Lieferanten. Um die Verarbeitung des Eisens zu verbessern, empfiehlt die DGE eine Kombination mit Vitamin C-reichen Lebensmitteln.