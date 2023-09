Von Doreen Hassek

Es gibt so Gerichte, wo man sofort Urlaub auf der Zunge hat. So wie bei diesem Salat, den ich in meinem Urlaub auf Sizilien im letzten Jahr rauf und runter gegessen habe. In einer der schönsten italienischen Städte, in denen ich je war, in Noto.

Dort gab es dieses kleine familiengeführte Bistro von Francesco, wo der Chef sich noch seine Gitarre schnappt und für dich singt, wenn du Glück hast.

Das Dressing ist ganz simpel gehalten: Gutes Olivenöl, Salz, Pfeffer und etwas weißen Balsamico, das reicht vollkommen. Den Rest erledigt die geniale Zusammensetzung der Aromen.

Zutaten für 1 Person:

1 Römersalatherz

1 Handvoll Rucola

1/2 kleine Avocado

1 Handvoll Partytomaten

3 Scheiben Parmaschinken

einige Stückchen Fontina oder anderen Käse

1 Handvoll gesalzene und geröstete Pistazien

1 Feige

Olivenöl

Salz, Pfeffer

weißen Balsamico Essig

Balsamico-Creme

Zubereitung:

1. Den Salat klein schneiden, die Tomaten halbieren und die Avocado halbieren, aus der Schale und vom Kern lösen und ebenfalls in mundgerechte Stücke schneiden.

2. Alles in einer Schüssel vermengen und mit Olivenöl, Salz und Pfeffer und dem weißen Balsamico anmachen.

3. Nun den Schinken zu Röschen drehen und zusammen mit den Käsestückchen auf dem Salat anrichten. Mit ein wenig Balsamico-Creme beträufeln.

4. Die Pistazien grob hacken, über den Salat geben und mit einer Feige dekoriert genießen.

Mehr Rezepte auch unter https://hauptstadtkueche.blogspot.com/