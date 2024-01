Pasta mit Grünkohl

Zutaten für 3 bis 4 Portionen:

600 g Grünkohl

500 g Spiralnudeln

100 g roher Schinken (für die

vegetarische Variante 6 EL gehackte Walnüsse)

1 Zwiebel

1 Knoblauchzehe

250 ml Gemüsebrühe

Öl

Salz und Pfeffer





Zunächst den Grünkohl von groben Blattrippen befreien und die Blätter anschließend etwa fünf Minuten in Salzwasser garen. Den Grünkohl dann abgießen, kalt abspülen und abtropfen lassen. In der Zwischenzeit Zwiebel und Knoblauch fein würfeln. Den Schinken in Streifen schneiden, anbraten und aus der Pfanne nehmen. Alternativ mit den grob gehackten Walnüssen genauso verfahren.

Zwiebeln und Knoblauch in etwas Öl – etwa einem Esslöffel – anschwitzen, dann mit Gemüsebrühe ablöschen. Den Grünkohl in Streifen schneiden und zum Sud in die Pfanne geben. Das Ganze etwa zehn Minuten sanft köcheln lassen.

In der Zwischenzeit die Spiralnudeln entsprechend der Packungsanweisung kochen. Die fertigen Nudeln zusammen mit Schinken oder Walnüssen in die Pfanne geben, einmal alles vermischen und anschließend die Grünkohl-Pasta servieren. Wer will, kann noch etwas Parmesan darüber reiben.