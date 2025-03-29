Montag, 15. September 2025

zurück
Plus Pflanzenkunde

Bitter macht fit

Wildkräuter aus der Natur beim Spaziergang und in der Küche entdecken.

29.03.2025 UPDATE: 28.03.2025 08:15 Uhr 2 Minuten, 20 Sekunden
Gesammelte Wildkräuter. Foto: dpa​

Von Lisa Wieser

Nach trüben Wintermonaten sind die Tage wieder länger, die Sonne bekommt mehr Kraft. Die Heilpraktikerin und Kräuterexpertin Edith Wolber aus Meckesheim kennt sich gut mit Pflanzen aus und erklärt, dass uns besonders im Frühling pflanzliche Bitterstoffe aus dem "Wintertief" holen und unseren Stoffwechsel ankurbeln können. Sie wirken auch als Tonica

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote