Nicht nur bei den Winzern, sondern auch bei immer mehr Weintrinkern sind pilzwiderstandsfähige Rebsorten ein Thema. Anders als herkömmliche Rebsorten benötigen die sogenannten PIWI-Reben weniger Pflanzenschutz und sind damit nachhaltiger. In Deutschland machen sie nach Angaben des Deutschen Weininstituts (DWI) etwa 3 Prozent der Reibflächen aus, die Tendenz ist steigend.

Damien Briard, Winzer bei der belgischen Domäne Château d’Annevoie, pflanzt ausschließlich PIWI-Reben an. Bei extrem viel Regen im vergangenen August hätte er bei klassischen Rebsorten im Weinberg viel Pflanzenschutz anbringen müssen. "Aber unsere Johanniter- und Sauvignac-Trauben hatten keine Probleme", berichtet er. Briard sieht sogar eine besondere Chance in den neuen Rebsorten: "Sie haben ihre eigene Aromatik." So können nordische Anbaugebiete wie Belgien oder auch die skandinavischen Länder ihre eigene Stilistik entwickeln.

PIWIs machen Weinwelt vielfältiger

Auch Philipp Rottmann, Gründer vom PIWI-Kollektiv Deutschland, sieht in den neuen Reben eine Chance: "Die Rebsorten machen die Weinwelt noch vielfältiger. PIWI-Weine bieten die Möglichkeit, die Stilistik einer Region herauszuarbeiten." Also beispielsweise den Vulkan-Löss am Kaiserstuhl oder auch die Bodenvielfalt der Nahe.

Aber auch, wer klassisch nach Rebsorte trinke, kann mit PIWI-Weinen glücklich werden, sagt Rottmann. Wer Riesling mag, könne die PIWI-Sorte Johanniter wählen, der Cabernet Blanc ist verwandt mit dem Sauvingon Blanc. "PIWI-Sorten haben genau wie alle herkömmlichen Reben ihr eigenes Geschmacksprofil – aber dazu kommen natürlich noch die riesengroßen Faktoren wie der Ausbau im Keller", ergänzt Rottmann.