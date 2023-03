(csw). So ein herzhafter Brotauflauf wärmt an nasskalten Wintertagen Bauch und Seele. Gebraucht werden für vier Portionen: 200 g Baguette, 800 g Lauch und Blumenkohl – oder nur eines von beidem – sowie 100 g geräucherter, durchwachsener Speck. Für die vegetarische Variante statt Speck einfach etwas mehr Brot und Lauch nehmen. Außerdem benötigt: 6 Eier, 150 g geriebener Käse, 200 ml Sahne, 3 EL Butter, Thymian, Muskatnuss, Salz und Pfeffer. Und los gehts: Zunächst Brot in Scheiben schneiden und diese mit Butter bestreichen. Bei 200 Grad im Ofen etwa drei Minuten rösten. Lauch waschen, putzen und in einen halben Zentimeter breite Ringe schneiden, Blumenkohl in Röschchen zerteilen. Speck in einer Pfanne auslassen, Lauch und Blumenkohl dazugeben und andünsten. Eigelbe, Käse und Sahne vermischen, dann das zuvor aufgeschlagene Eiweiß unter die Eier-Sahne heben, mit Salz, Pfeffer und Muskat würzen. Hälfte der Mischung in eine gefettete Auflaufform geben. Brot, Lauch, Blumenkohl und Speck darauf verteilen. Die restliche Eier-Sahne darüber geben. Bei 175 Grad etwa 35 bis 40 Minuten im Ofen backen. Mit etwas Thymian bestreut servieren.