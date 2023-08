Heidelberg. (csw) Wer gerne über den Wochenmarkt schlendert, sieht ihn derzeit in den verschiedensten Farben an den Ständen liegen – mit gelben, gelblich-orangen, weißen oder dunkelroten Stängeln: Mangold. Von Mangold gehört hat sicher so gut wie jeder – bis der Spinat ihm allmählich den Rang ablief, war Mangold verbreitet und beliebt. Heute wird, wenn es um die Zubereitung geht, vielfach mit

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 1,99€ weiter Alle Abo-Angebote