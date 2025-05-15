Dienstag, 09. September 2025

Plus Fleischlos und ruckzuck zubereitet

So isst die Generation Z

Generation Z - das sind heute Jugendliche und junge Erwachsenen, die von Anfang an digital aufgewachsen sind. Essen sie auch anders? Was für sie typisch bei der Ernährung ist, sagt ein Forscher.

15.05.2025 UPDATE: 15.05.2025 08:06 Uhr 2 Minuten, 57 Sekunden
Gern vegetarisch und schnell zubereitet: Die Gen Z interessiert sich sehr für Ernährung, hat aber wenig Zeit dafür. Foto: Christin Klose/dpa-tmn​
Interview
Gabriel Laeis

Professor für Food- und Tourismusmanagement an der IU Internationalen Hochschule

Von Christina Bachmann

Köln. Die Grenzen variieren leicht je nach Definition. Geboren ungefähr ab Mitte der 90er, bis hin zum Jahrgang 2012, das ist die Generation Z, auch kurz Gen Z genannt. 

Offen, neugierig, engagiert - den "Digital Natives" werden verschiedenste Merkmale zugeschrieben. Und wie sind sie unterwegs, was die Ernährung angeht? Gabriel Laeis ist Professor für Food

