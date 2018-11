Zutaten für 15 Stück:

65 g Honig

15 g Zucker

25 g Butter

50 g Zartbitterkuvertüre

75 g Mehl

½ TL Lebkuchengewürz

½ Teelöffel Backpulver

1 Prise Salz

1 Ei

140 g Nuss-Nougat

100 g Marzipanrohmasse

200 g dunkle Kuvertüre oder

kakaohaltige Fettglasur

Backofen auf 180 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen. Eine kleine Backform oder einen rechteckigen Backrahmen (ca. 15 x 10 cm) vorbereiten und mit Backpapier auslegen. Honig, Zucker und Butter in einen Topf geben und aufkochen lassen. Die Temperatur reduzieren und die Zartbitterkuvertüre darin auflösen. Mehl, Lebkuchengewürz, Backpulver, Salz und Ei in eine Rührschüssel geben und die Honigmasse ebenfalls dazugeben. Alles mit einem Holzlöffel zu einem glatten Teig verarbeiten.

Teig in die vorbereitete Backform geben und im vorgeheizten Backofen 15 Minuten backen. Vollständig auskühlen lassen. Nougat im Wasserbad erhitzen und auf die erkaltete Lebkuchenplatte gießen. Für mindestens eine Stunde in den Kühlschrank stellen. Marzipanrohmasse ausrollen und auf die Nougat-Schicht legen. Dunkle Kuvertüre oder kakaohaltige Fettglasur im Wasserbad schmelzen. Die Platte in gleichmäßig große Quadrate schneiden und einzeln in die flüssige Kuvertüre beziehungsweise Glasur tauchen und auf einem Gitter abtropfen lassen.