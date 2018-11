Klassische Spitzbuben

Wer nicht ausgerechnet zu Weihnachten auf Zucker verzichten will, für den eignet sich dieses Rezept bestens. Spitzbuben - auch Hildabrötchen genannt - lassen sich einfach zubereiten und sind auch als Mitbringsel zum Adventskaffee ein schöner Hingucker.

Zutaten für etwa 30 Stück:

200 g Mehl

50 g gemahlene Mandeln

125 g kalte Butter

125 g Puderzucker

1 Ei (Größe M)

1 Prise Salz

250 g rotes Gelee nach Wahl

Zunächst die kalte Butter in Würfel schneiden. Mehl, Mandeln, Puderzucker und Salz in eine Schüssel geben. Butter und Ei dazugeben und das Ganze per Hand so lange kneten, bis ein glatter Teig entstanden ist. Wer lieber die Küchenmaschine nutzen will, greift zum Knethaken und verarbeitet die Zutaten möglichst zügig zu einem ebenfalls glatten Teig. Anschließend den Teig mindestens eine halbe Stunde kaltstellen. In der Zwischenzeit Gelee in einem Topf erwärmen. Dadurch erhält es eine einheitliche Konsistenz. Anschließend abkühlen lassen.

Teig etwa zwei bis drei Millimeter dick ausrollen. Mit weihnachtlichen Förmchen zum Beispiel Sterne ausstechen. Daran denken, dass genauso viele Ober- wie Unterteile vorhanden sein müssen. In die Oberteile wird mit einem kleineren Förmchen ein Stück Teig herausgestochen. Durch dieses Fensterchen ist später das rote Gelee sichtbar. Die Teigreste werden so lange erneut verknetet und ausgerollt, bis der ganze Teig verarbeitet ist.

Die Plätzchen auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen und im vorgeheizten Ofen bei 175 Grad 8 bis 10 Minuten backen. Danach abkühlen lassen.

Einen Klecks Gelee auf die Unterseiten geben und die Oberteile daraufsetzen. Besonders hübsch sieht es aus, wenn man bei Sternen Ober- und Unterteil versetzt aufeinanderlegt. Zum Schluss die fertigen Spitzbuben mit Puderzucker bestreuen. Die fertigen Plätzchen halten sich trocken verpackt rund zwei bis drei Wochen.