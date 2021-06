Zutaten für 2 Portionen:

Für das Mascarpone-Minz-Eis:

120 g Schlagsahne

120 g Mascarpone

70 g weiße Kuvertüre

1 EL Puderzucker

1 EL Vanillezucker

ca. 8 g frische Minzblätter

1 TL Roh-Rohrzucker

Für die pürierten Erdbeeren:

500 g frische Erdbeeren

Zusätzlich: ein paar Erdbeeren und ein paar Minzblätter für die

Dekoration

Die Sahne steif schlagen und in den Kühlschrank stellen. Die Kuvertüre in feine Raspel schneiden und in einem Topf im Wasserbad schmelzen. Die Minzblätter waschen, auf ein trockenes Tuch legen und abtupfen. Sie sollen möglichst trocken sein. Die Minzblätter zusammen mit dem Roh-Rohrzucker in einen Hacker geben und zerkleinern.

Während die Kuvertüre schmilzt, den Mascarpone mit dem Puderzucker und dem Vanillezucker gut verquirlen. Die flüssige Kuvertüre kurz etwas abkühlen lassen. Dann zusammen mit der Minz-Zucker-Mischung zum Mascarpone geben. Mit einem Löffel zu einer homogenen Masse verrühren. Dann für etwa 15 Minuten in den Kühlschrank stellen.

Nach den 15 Minuten die Schlagsahne mit einem Löffel unter die Mascarpone-Minz-Creme heben und leicht verrühren, bis eine homogene Masse entstanden ist. Diese in eine Auflaufform geben und für 2 bis 2,5 Stunden ins Kühlfach stellen. Das Eis sollte cremig-fest sein. Die Erdbeeren waschen, pürieren und in den Kühlschrank stellen.

Zum Schluss die pürierten Erdbeeren auf tiefe Dessertteller oder Schüsselchen. verteilen. Mit einem Löffel Nocken vom Mascarpone-Minz-Eis abstechen und auf das Erdbeerpüree legen. Als Dekoration ein paar Erdbeerstücke und Minzblätter dazulegen.