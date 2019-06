(dpa) - Rhabarberzeit ist bei uns auch Törtchenzeit. Kuchen ist ja immer was Tolles! Es gibt nichts Schöneres, als mit der Familie und Freunden im Garten auf der Wiese unterm Apfelbaum an einer langen Kaffeetafel zu sitzen, zu reden und zu genießen. Kleine Törtchen eignen sich da besonders gut. So kann jeder nach Lust und Laune zugreifen. Gerade für die Kinder ist das praktisch und unkompliziert. Und es sieht auch schön aus! Das Gute ist, wenn die Rhabarberzeit vorbei ist, stehen ja schon die Stachelbeeren und die roten Johannisbeeren in den Startlöchern. Wichtig bei diesem Muffin-Rezept für Rhabarber und Baiser ist das Zusammenspiel von süß und sauer.

Zutaten für 12 Muffins:

Teig: 250g Butter, 2 Eier, 75g Zucker, 1 Tüte Vanillinzucker, 250g Mehl, 1 gehäufter TL Backpulver;

Belag: 400g Rhabarber, sehr klein geschnitten;

Baiser: 3 Eiweiß, 200g Zucker

Zubereitung:

1. Den Ofen auf 175°C Ober- und Unterhitze vorheizen.

2. Den Teig aus den Zutaten zusammenrühren und auf die 12 Mulden eines gut gefetteten Muffinblechs verteilen.

3. Anschließend den Teig mit einem Teelöffel bis zum Rand hochstreichen, so dass quasi kleine Teigschalen entstehen.

4. Den klein geschnittenen Rhabarber in die Mulden hineingeben und 22 Minuten backen.

5. Nun das Eiweiß mit dem Zucker aufschlagen, bis eine feste Masse entsteht.

6. Die Törtchen aus dem Ofen nehmen und die Baisermasse aufspritzen.

7. Das Ganze kommt dann nochmal 5 Minuten in den Ofen.

8. Nun muss man nur noch kurz Geduld haben, bis die kleinen Köstlichkeiten nicht mehr heiß sind.

Kleiner Tipp: Lauwarm schmecken sie am besten!

