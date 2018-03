Zutaten für 2 Portionen

Für die Suppe:

2 Zwiebeln

2 Knoblauchzehen

1 kg Tomaten

2 Zweige Rosmarin

1 Zweig Thymian

10 Basilikumblätter

4 EL Olivenöl

600 ml Gemüsebrühe

Paprikapulver

Salz und Pfeffer

Für die Spieße:

4 Schaschlikspieße

8 Scampi ohne Kopf und mit Schale

1 TL gehackter Thymian

1 TL gehackter Rosmarin

1 EL Öl

Den Ofen auf 200 Grad Umluft vorheizen. Die Tomaten waschen, je nach Größe grob stückeln und in eine hohe Auflaufform geben. Den Knoblauch und die Zwiebeln schälen, ebenfalls in grobe Stücke schneiden und auch in die Auflaufform geben. Das Öl und die Kräuter ebenfalls in die Auflaufform geben, mit Salz bestreuen und alles mit den Händen vermengen. Die Tomaten im heißen Ofen 45 Minuten backen.

Die Ofentomaten in einen hohen Topf geben, mit einem Pürierstab fein pürieren und durch ein Sieb oder eine flotte Lotte in einen Topf geben. Mit der Brühe aufgießen und aufkochen lassen. Mit Salz, Pfeffer und Paprikapulver würzen.

Für die Scampispieße das Öl in der Pfanne erhitzen, die Garnelen hineingeben, mit den Kräutern bestreuen und braten, bis sie gar sind. Vier Scampi auf je einen Schaschlikspieß schieben und zusammen mit der Suppe servieren.