Zutaten für 2 Portionen:

250 g grüner Spargel

300 g Schweinefilet

1 Zwiebel

200 g breite Bandnudeln

2 EL Öl

150 ml Schlagsahne

5 Stiele Kerbel

2 EL Zitronensaft

Salz und Pfeffer

Zunächst das Filet in einen Zentimeter dicke Scheiben schneiden. Spargel im unteren Drittel schälen, unten abschneiden und in schräge Scheiben schneiden. Zwiebel fein würfeln und die Nudeln entsprechend der Packungsanleitung in reichlich Salzwasser bissfest garen.

Öl in einer Pfanne erhitzen und das Fleisch scharf anbraten. Mit Salz und Pfeffer würzen und herausnehmen. Zwiebeln glasig anschwitzen, mit der Sahne und etwas Wasser ablöschen und köcheln lassen. Kerbel hacken. Fleisch zur Soße geben. Mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft abschmecken. Die Nudeln abgießen und in die Pfanne geben. Alles gut miteinander vermengen und vor dem Servieren mit Kerbel bestreuen.