Zutaten für 3 Portionen:

5 Tomaten oder 1 Dose Tomaten

1 Zwiebel

1 Knoblauchzehe

1 rote oder gelbe Paprika

3 Eier

3 EL Öl

2 EL Tomatenmark

1 TL Kreuzkümmel

1 TL Paprikapulver (edelsüß)

1 TL Salz

Cayennepfeffer oder Chili

Zwiebel, Tomaten und Paprika würfeln, Knoblauch sehr fein würfeln. Öl in einer Pfanne erhitzen, Zwiebeln, Knoblauch und Paprika sanft glasig dünsten. Anschließend Tomaten, Tomatenmark sowie die Gewürze dazugeben und das Ganze ohne Deckel etwa zehn Minuten einköcheln lassen. Mit einem Esslöffel drei Mulden in die Soße drücken und je eines der aufgeschlagenen Eier hineingeben. Nun den Deckel auflegen und die Eier fünf Minuten stocken lassen. Gegessen wird Shakshuka am besten mit Weißbrot oder Fladenbrot – einfach reinstippen und genießen!