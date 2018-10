Zutaten für 2 bis 3 Portionen:

300 g Hackfleisch vom Rind

200 g Nudeln

1 kleine Dose gehackte Tomaten

1 EL Tomatenmark

100 ml Rotwein

1 große Zwiebel

1 Knoblauchzehe

1 Kugel Mozzarella

2 EL Olivenöl

Salz und Pfeffer

1 TL Fenchelsaat

1 TL getrockneter Rosmarin

1 TL Basilikum

Zwiebel und Knoblauch fein würfeln. Olivenöl in einer Pfanne erhitzen und das Hackfleisch einige Minuten anbraten, salzen und pfeffern. Knoblauch und Zwiebeln mitandünsten, Fenchelsaat und Rosmarin dazugeben. Anschließend das Tomatenmark dazugeben, das Ganze mit dem Rotwein ablöschen, dann die Tomaten dazugeben. In der Zwischenzeit die Nudeln bissfest garen. Basilikum zur Soße geben und abschmecken. Nudeln und Hälfte des Käses unter die Soße heben und in eine Auflaufform geben. Restlichen Käse darauf verteilen. Nach 15 Minuten bei 220 Grad im Ofen ist der Auflauf fertig.