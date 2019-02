Zutaten für 6 Rouladen:

550 g gemischtes Hackfleisch

8 getrocknete Tomaten in Öl

1 rote Paprikaschote

2 Zwiebeln

2 Knoblauchzehen

400 g gehackte Tomaten

6 Rotkohlblätter

100 g geriebener Käse

50 g geriebener Parmesan

Öl zum Anbraten

Salz und Pfeffer

1 Avocado

Saft einer halben Orange

200 g Schmand

Backofen auf 180 Grad Umluft vorheizen. Rotkohlblätter mit gekochtem Wasser übergießen und etwa 10 Minuten einweichen lassen. Dann aus dem heißen Wasser nehmen und abkühlen lassen. Die rote Paprikaschote entkernen, waschen und in kleine Würfel schneiden. Die getrockneten Tomaten in feine Streifen schneiden. Paprika und getrocknete Tomaten in eine Pfanne geben und mit etwas Öl etwa fünf Minuten anschwitzen.

Zwiebeln und Knoblauch schälen und in feine Stücke schneiden oder hacken. Mit etwas Öl in einer zweiten Pfanne anbraten. Mit den Tomaten aus der Dose ablöschen. 100 ml Wasser dazugeben. Mit Salz und Pfeffer würzen und rund zehn Minuten köcheln lassen.

In der Zwischenzeit das Hackfleisch mit Paprika und getrockneten Tomaten vermischen und kräftig würzen. Anschließend das Hackfleisch auf die sechs Rotkohlblätter verteilen, etwas zusammenrollen und mit der Nahtseite nach unten in die Auflaufform setzen. Mit der Tomatensoße übergießen und mit dem Käse bestreuen. Im vorgeheizten Backofen 25 bis 30 Minuten backen.

Die Avocado halbieren, den Kern und die Schale entfernen und in Stücke schneiden. Mit dem Saft der Orange vermischen und stehen lassen. Wenn die Rouladen fertig sind, auf Teller verteilen und mit der marinierten Avocado und dem Schmand toppen und servieren.