Zutaten für 4 Portionen:

1 kg Kartoffeln (festkochend)

750 g Rosenkohl

500 g Kasseler am Stück

1 Zwiebel

80 g geriebener Gouda

40 g Butter

40 g Mehl

100 g Schlagsahne

300 ml Milch

1 EL Öl

Muskat

Salz und Pfeffer

Kartoffeln ungeschält 20 Minuten kochen, dann schälen und halbieren. Rosenkohl 15 Minuten in Salzwasser vorgaren. Kasseler in mundgerechte Würfel schneiden und in Öl anbraten. Das Ganze mit 250 ml Wasser ablöschen und kurz köcheln lassen. Beiseitestellen.

Zwiebel schälen und würfeln. In Butter und mit Mehl anschwitzen. Mit Sahne, Milch und der Kasseler-Brühe aufgießen. Mit Salz, Pfeffer und Muskat würzen. Kartoffeln, Kasseler und Kartoffeln in eine gefettete Auflaufform geben, mit der Soße übergießen und dem Käse bestreuen. Im auf 220 Grad vorgeheizten Ofen etwa 20 Minuten backen.