Rezept für Obatzda-Kartoffeln mit Radieschen-Vinaigrette

Zutaten für 4 Portionen:

4 große Kartoffeln

200 g kräftiger Camembert

1 EL weiche Butter

4 Frühlingszwiebeln

2 TL Paprikapulver

1 bis 2 TL Kümmelsamen

6 Radieschen

½ Bund Schnittlauch

3 EL Rotweinessig

4 EL Olivenöl

2 TL Senf

½ TL Zucker

Salz und Pfeffer

Radieschen waschen und in feine Stifte schneiden. Schnittlauch waschen und in feine Röllchen schneiden. Etwa 1 EL zum Garnieren beiseitestellen. Rotweinessig mit Olivenöl und Senf gut verrühren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Radieschen und Schnittlauch dazu geben, vermengen und die Vinaigrette beiseitestellen.

Kartoffeln säubern und samt Schale in Salzwasser gar kochen. Frühlingszwiebeln putzen, Wurzeln und das dunkle Grün wegschneiden und die Frühlingszwiebeln in feine Ringe schneiden. Camembert in kleine Würfel schneiden. Die heißen Kartoffeln längs halbieren und mit einem Teelöffel vorsichtig etwas aushöhlen. Zur Kartoffelmasse den Camembert, 1 EL Butter, die Frühlingszwiebeln, die Kümmelsamen, 2 TL Paprikapulver geben und mit einer Gabel gut vermengen. Mit Salz und frisch gemahlenem Pfeffer abschmecken.

Die heißen Kartoffeln mit dem Obatzten füllen und mit 2 EL Radieschen-Vinaigrette beträufeln. Mit den beiseitegestellten Schnittlauchröllchen und etwas frisch gemahlenem Pfeffer garnieren und direkt servieren.