Zutaten für 4 Portionen:

800 g Schwarzwurzeln

2 EL Essig

200 ml Milch

2 Eier

4 EL Weizenmehl

120 g Paniermehl

Öl oder Fett zum Frittieren

Zunächst die Schwarzwurzeln unter fließendem Wasser abschrubben und anschließend schälen. Dazu am besten Handschuhe tragen. Die Schwarzwurzeln in zehn Zentimeter lange Stücke schneiden und in Essigwasser legen, damit sie sich nicht verfärben. Salzwasser in einem Topf mit Milch mischen und aufkochen. Die Schwarzwurzeln etwa 20 Minuten garen, dann herausnehmen. In der Zwischenzeit Eier aufschlagen und mit Salz und Pfeffer verrühren. Schwarzwurzeln zunächst in Mehl wenden, dann durchs Ei ziehen und anschließend in Paniermehl wälzen. In Öl frittieren. Dazu passt ein selbstgemachter Kräuterdip. Dazu 200 g cremigen Joghurt salzen, pfeffern und nach Herzenslust mit frischen Kräutern und Frühlingszwiebeln, Gurke oder Paprika verfeinern.