Zutaten für 3 bis 4 Portionen:

800 g Hähnchenbrustfilet

1 unbehandelte Bio-Limette

1 unbehandelte Bio-Zitrone

2 EL Kokosöl

1 EL Honig

Salz und Pfeffer

2 EL Kokosraspeln

2 Handvoll Korianderblätter

250 g Jasminreis

500 ml Wasser

1 daumendickes Stück Ingwer

Zitrone und Limette heiß abwaschen, abtrocknen und die Schale in Streifen schneiden (dabei darauf achten, dass möglichst wenig Weiß an der Schale bleibt). Saft auspressen. Hähnchenbrustfilets waschen, sehr gut abtrocknen und in mundgerechte Stücke schneiden. Hähnchenbrust-Stücke in einer Schüssel mit den Limetten- und Zitronenschalen vermengen und etwa zwei Stunden kalt stellen.

Koriander waschen, trockenschütteln und die Blätter abzupfen. Ingwer schälen und fein reiben.

Jasminreis in einem Sieb gut waschen und abtropfen lassen. Dann mit 500 ml Wasser, 1 TL Salz und dem geriebenen Ingwer in einen Topf mit Deckel geben. Aufkochen lassen und die Hitze auf die kleinste Stufe reduzieren. So lange köcheln lassen, bis das Wasser verkocht und der Reis locker ist (dauert etwa 20 Minuten). Vom Herd nehmen und mit geschlossenem Deckel etwas ruhen lassen.

Limetten- und Zitronenschalen aus dem Fleisch entfernen. 2 EL Kokosöl in einer beschichteten Pfanne stark erhitzen. Hähnchen bei starker Hitze rundherum kräftig anbraten bis es an den Ecken Farbe annimmt.2 EL Honig hinzugeben und das Fleisch darin kurz schwenken bis das Fleisch leicht braun wird. Mit je 2 EL Zitronen- und Limetten-Saft ablöschen und die Pfanne vom Herd nehmen. Mit Salz und Pfeffer und je nach Geschmack noch 1 TL Kokosöl würzen.

Den Reis auf einem Teller anrichten, darauf das Hähnchenfleisch geben und mit Kokosflocken bestreuen. Den frischen Koriander separat zum Gericht servieren, so kann sich jeder nach Belieben das Gericht mit den frischen Kräutern verfeinern.