Klassischer Zwiebelkuchen

Zutaten für 1 Springform

Für den Teig:

400 g Mehl

250 ml lauwarmes Wasser

1 Würfel frische Hefe

1 EL Öl

1 EL Zucker

1 EL Salz

Für den Belag:

1 kg Zwiebeln

400 g saure Sahne

150 g gewürfelter Speck

2 Eier

1 EL Öl

1 Prise Kümmel

1 Prise Muskat

Salz und Pfeffer

Die Hefe in das lauwarme Wasser bröseln, Zucker dazugeben und mit einer Gabel so lange rühren, bis sich die Hefe komplett aufgelöst hat. Mit den übrigen Zutaten vermischen und solange kneten, bis ein glatter Teig entstanden ist. Dann den Teig für eine halbe Stunde an einem warmen Ort gehenlassen.

In der Zwischenzeit Zwiebeln schälen, vierteln und die Viertel quer in dünne Streifen schneiden. Öl in eine Pfanne geben und den Speck angehen lassen. Zwiebeln dazugeben und diese dünsten, bis sie glasig sind. Pfanne vom Herd nehmen, abkühlen lassen und anschließend die übrigen Zutaten unterheben. Eine Springform mit Backpapier auslegen und den Rand mit etwas Butter einfetten. Den Teig ausrollen und in die Form legen. Mit einer Gabel mehrfach einstechen. Dann die Füllung hineingeben. Den Zwiebelkuchen für etwa 45 Minuten bei 180 Grad backen und lauwarm servieren.