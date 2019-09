Zutaten für 3 bis 4 Portionen:

500 g Kartoffeln (mehligkochend)

1 Zwiebel

2 Karotten

1 dünnere Stange Lauch

½ kleiner Sellerie

1 EL Butterschmalz

Majoran

Salz und Pfeffer

Kartoffeln schälen und nicht zu groß würfeln. Zwiebel, Sellerie und Karotten schälen und würfeln. Lauch putzen, waschen, der Länge nach halbieren und in halbe Ringe schneiden. Butterschmalz in einen Topf geben und Zwiebeln glasig dünsten. Dann Karotten, Lauch und Sellerie dazugeben und kräftig anschwitzen. Anschließend die Kartoffeln dazugeben und ebenfalls anschwitzen. Mit Wasser ablöschen, sodass alles knapp mit Wasser bedeckt ist. Salzen, pfeffern und eine halbe Stunde köcheln lassen. Dann Majoran zugeben und die Suppe mit dem Kartoffelstampfer grob pürieren, sodass noch Stücke erkennbar sind. Wer will, kann noch kleingeschnittene Wienerchen oder Rindswürste dazugeben.