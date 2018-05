Zutaten für 4 Portionen:

750 g grüner Spargel

3 Rumpsteaks

50 g Frühlingszwiebeln

50 g frischer Ingwer

3 Knoblauchzehen

1 rote Chili

1 EL Sesamsaat

12 EL helle Sojasoße

2 EL geröstetes Sesamöl

4 EL Zucker

2 EL Limettensaft

1 TL Speisestärke

6 EL Öl

30 g Butter

Koriandergrün

Salz

Sesam ohne Fett in einer Pfanne rösten, herausnehmen und beiseitestellen. Frühlingszwiebeln putzen, waschen und diagonal in feine Ringe schneiden. Anschließend Ingwer und Knoblauch schälen und sehr fein würfeln. Chili der Länge nach halbieren und in dünne Ringe schneiden. Ingwer, Knoblauch und Chili zusammen mit der Sojasoße, dem Sesamöl, Zucker, Limettensaft und vier Esslöffeln Wasser vermischen. Speisestärke dazugeben und gut verrühren. Koriander waschen und hacken.

Fettrand vom Steak abschneiden und das Fleisch in einen Zentimeter breite Streifen schneiden. Unteres Drittel des Spargels schälen und die Stangen diagonal in jeweils zwei bis drei Stücke zerteilen.

Hälfte des Öls in einer Pfanne oder einem Wok erhitzen und den Spargel eine Minute scharf anbraten, dabei immer wieder wenden. Nach und nach etwa 75 ml Wasser dazugeben und immer schön verdampfen lassen. Wenn der Spargel bissfest ist, herausnehmen und beiseitestellen.

Restliches Öl und Butter - stattdessen kann man auch Butterschmalz nehmen - in eine Pfanne geben und das Fleisch ein bis zwei Minuten kräftig anbraten. Es darf ruhig Farbe annehmen. Im Zweifelsfall das Fleisch in zwei Pfannen anbraten, damit es wirklich bräunt und nicht nur im eigenen Saft dünstet. Anschließend den Spargel dazugeben und das Ganze mit der vorher vorbereiteten Soße würzen. Zwei Minuten unter Wenden schön verteilen und einreduzieren lassen, bis alles einen leichten Glanz hat. Zum Schluss Frühlingszwiebeln, Sesam und den gehackten Koriander darüberstreuen. Dazu passt Reis.