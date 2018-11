Nuss-Apfel-Ecken

150 g Softaprikosen

4 kleine Äpfel (400 g)

2 Eier

250 g Margarine

100 g Zucker

100 g gemahlene Mandeln

300 g Dinkelvollkornmehl

50 g Aprikosenfruchtaufstrich

100 g Haselnüsse

50 g Pinienkerne

Zunächst die Aprikosen mit 150 ml heißem Wasser übergießen. Ofen auf 200 Grad Celsius vorheizen. Die Äpfel waschen und mit Schale grob raspeln. Ei mit Margarine und Zucker cremig aufschlagen. Gemahlene Mandeln mit Mehl vermischen und portionsweise zur Eimasse geben. Anschließend den geraspelten Apfel in den Teig einarbeiten.

Blech mit Backpapier auslegen und den Teig darauf gleichmäßig verteilen. Die eingeweichten Aprikosen mit Fruchtaufstrich und etwas Flüssigkeit pürieren und auf dem Teig verstreichen. Haselnüsse und Pinienkerne zusammen hacken, anschließend über den Teig streuen und leicht eindrücken. Den Kuchen 25 Minuten auf mittlerer Schiene backen. Im heißen Zustand in 24 oder 48 Dreiecke schneiden und auf einem Küchenrost auskühlen lassen.

Als Topping eignen sich auch gehobelte Mandeln oder gehackte Walnüsse, Sesam oder Kürbiskerne - was gerade da ist. Statt der Aprikosen kann man alternativ auch einfach 140 g fertigen Fruchtaufstrich verwenden. Die fertig gebackenen Nuss-Apfel-Ecken bleiben mindestens eine Woche lang frisch.

Fast klassisches Buttergebäck

200 g Dinkelmehl, Type 1050

50 g gemahlene Mandeln

3/4 TL Salz

120 g natives Kokosöl (Zimmer-temperatur)

100 ml Ahornsirup

abgeriebene Schale von einer

Bio-Zitrone

2 EL Birkenpuderzucker zum

Bestäuben

Zunächst alle Zutaten für den Teig in der Küchenmaschine oder von Hand glatt vermischen. Den Teig zur Kugel formen, in Folie wickeln, flach drücken und etwa eine Stunde in den Kühlschrank legen.

Den Backofen auf 180 Grad vorheizen. Dann den Teig zwischen zwei Stück Backpapier mit dem Wellholz etwa 0,6 Zentimeter dick auswellen. Mit Plätzchenausstechern Formen ausstechen und auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen. Die Teigreste wieder zur Kugel formen und zwischen den Backpapieren erneut auswellen und mit Formen ausstechen. So lange weitermachen, bis der Teig ganz verarbeitet ist. Wenn der Teig in der Zwischenzeit zu weich wird, nochmals in Folie wickeln und in den Kühlschrank legen. Dann weiterverarbeiten. Die Plätzchen neun bis zehn Minuten backen, bis sie an den Kanten leicht gebräunt sind. Abkühlen lassen und mit Birkenpuderzucker bestäuben.