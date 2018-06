Hier kommt das ultimative Rezept für alle Erdbeer-, Lasagne- und Crêpefans. Sehr frisch und lecker, dazu auch noch kinderleicht zuzubereiten.

Zutaten für mittelgroße Auflaufform

Für die Crêpes:

240 ml Wasser

240 ml Milch

200 g Mehl

4 Eier

4 EL Zucker

2 TL Vanillinzucker

Öl für die Pfanne

Für die Füllung:

1 kg Erdbeeren

Zucker nach Geschmack

etwas frische Minze

6 Blatt Gelatine

1 Beutel Weiße-Schokolade-Creme

weiße Schokolade fürs Topping

Alle Crêpes-Zutaten außer dem Öl in den Mixer geben und mixen. Die Masse für eine Stunde in den Kühlschrank stellen. Im Anschluss eine flache Pfanne erhitzen und mit einem Küchentuch dünn mit Öl auswischen. Nun die Crêpes backen und nach dem Abkühlen in Quadrate schneiden.

Die Gelatine in kaltem Wasser einweichen. 500 Gramm Erdbeeren ziemlich klein schneiden und leicht zuckern, die restlichen 500 Gramm pürieren. Die Minze klein hacken und zur Seite stellen. Einen kleinen Teil des Erdbeerpürees in einem Topf erwärmen und die ausgedrückte Gelatine dazugeben und warten, bis sie sich aufgelöst hat. Vom Herd nehmen und etwas abkühlen lassen. Das restliche Erdbeerpüree, die kleingeschnittenen Erdbeeren und die Minze unterrühren. Die Weiße-Schokolade-Creme nach Packungsanweisung zubereiten.

Nun beginnt das Schichten: Wir beginnen mit der Erdbeermasse, etwas Schokocreme drauf, dann zwei von den Crêpes in einer Schicht nebeneinander legen. Das Ganze immer im Wechsel. Auf die letzten Crêpes Erdbeersoße geben und mit der grob geriebenen weißen Schokolade bestreuen. Schon ist die täuschend echte Lasagne fertig, die sich übrigens auch hervorragend als Dessert eignet.