Zutaten für 2 Portionen:

80 g Couscous

250 g gemischtes Hackfleisch

1 Zucchini

150 g Kirschtomaten

1 Knoblauchzehe

150 g Joghurt

3 EL Olivenöl

gemahlener Kreuzkümmel

gehackte Petersilie

Chiliflocken

Salz und Pfeffer

Couscous mit 150 ml kochendem Wasser übergießen, einen Esslöffel Olivenöl und Salz unterrühren. Das Ganze etwa fünf Minuten quellen lassen.

In der Zwischenzeit das restliche Öl in einer Pfanne erhitzen, Hackfleisch kräftig anbraten. Zucchini der Länge nach Vierteln und in mundgerechte Stücke schneiden. Kirschtomaten halbieren und Knoblauch fein hacken. Tomaten, Knoblauch und Zucchini zum Hackfleisch geben. Einige Minuten mitbraten. Couscous unter das Hackfleisch-Gemisch heben, mit Kreuzkümmel, Chili, Salz und Pfeffer abschmecken. Petersilie ins Joghurt geben und zur Hackfleischpfanne servieren.